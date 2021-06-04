Новости районаОбщество

Клубничный сезон в этом году наступит позже обычного

Холодная весна в этом году скорректировала сроки созревания клубники: массовый ягодный сезон наступит позже обычного. Однако первая ягода появилась еще в начале мая – в районе активно развивается выращивание клубники в тепличных условиях.

Цена ягод сначала достигала 20 рублей за килограмм, иногда и дороже. Правда, с каждым днем стоимость снижалась соответственно количеству конкурентов.

Виктория Гембицкая из Дребска почти каждый день продает клубнику во Дворце. Вместе с подругой Ольгой Волынчиц они расставили ящики с товаром на столиках, предназначенных для торговли сельскохозяйственной продукцией. 

“Родители занялись строительством теплицы недавно, урожай получаем первый сезон, – рассказывает Виктория. – Еще не весь собрали, но большую часть реализовали. Посадили сорт “Альба”. Он ранний и товарный вид отличный. Привозим обычно по 15 килограммов, в один день быстро продаем, а бывает и до вечера просидим”.

 Уже скоро клубника созреет в открытом грунте, и Дворец превратится в самое многолюдное и бойкое место в районе.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of О защите своего рынка и “интеллектуальных карьерах”. Подробности визита Лукашенко на “Гранит”

О защите своего рынка и “интеллектуальных карьерах”. Подробности визита Лукашенко на “Гранит”

Photo of Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 6,1% населения Беларуси

Первую дозу вакцины против COVID-19 получили 6,1% населения Беларуси

Photo of Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении – Семеняко

Законопроект об изменении Конституции готов к рассмотрению в первом чтении – Семеняко

Photo of Лукашенко: действия Запада – это попытка дотянуться до России и убрать конкурента в лице Беларуси

Лукашенко: действия Запада – это попытка дотянуться до России и убрать конкурента в лице Беларуси

Photo of Лукашенко – работникам “Гранита”: дорога Кобрин – Гомель будет реконструирована

Лукашенко – работникам “Гранита”: дорога Кобрин – Гомель будет реконструирована

Photo of Лукашенко поручил в течение недели решить проблему с лицензированием санаторию “Свитанак”

Лукашенко поручил в течение недели решить проблему с лицензированием санаторию “Свитанак”

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть