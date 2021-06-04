Клубничный сезон в этом году наступит позже обычного

Холодная весна в этом году скорректировала сроки созревания клубники: массовый ягодный сезон наступит позже обычного. Однако первая ягода появилась еще в начале мая – в районе активно развивается выращивание клубники в тепличных условиях.

Цена ягод сначала достигала 20 рублей за килограмм, иногда и дороже. Правда, с каждым днем стоимость снижалась соответственно количеству конкурентов.

Виктория Гембицкая из Дребска почти каждый день продает клубнику во Дворце. Вместе с подругой Ольгой Волынчиц они расставили ящики с товаром на столиках, предназначенных для торговли сельскохозяйственной продукцией.

“Родители занялись строительством теплицы недавно, урожай получаем первый сезон, – рассказывает Виктория. – Еще не весь собрали, но большую часть реализовали. Посадили сорт “Альба”. Он ранний и товарный вид отличный. Привозим обычно по 15 килограммов, в один день быстро продаем, а бывает и до вечера просидим”.

Уже скоро клубника созреет в открытом грунте, и Дворец превратится в самое многолюдное и бойкое место в районе.