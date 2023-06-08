Лунiнецкiя клубнiцыМикашевичиНовости районаОбществоЭкономика

Клубника: дальше от Дворца – выше цена! (Лунинецкий район)

08.06.2023
2 086

Клубничный ценник на рынке в Дворце Лунинецкого района – настоящая лотерея!

На сегодняшнее утро, 8 июня, цена в зависимости от размера, качества и объёма ягоды колебалась: на мелкую клубнику от 1 до 2 рублей, на большую до 6 рублей, на отборную – до 7,5 рубля

В самом райцентре клубнику продавали в среднем по 9-10 рублей за килограмм. А вот на автотрассе за 12-литровое ведро ягоды просили 18-30 рублей. 

В Пинске, Барановичах и Минске цена на клубнику колебалась от 6 до 15 рублей в зависимости от качества… 

О ситуации на клубничном рынке Лунинетчины и как выращивание сладкой ягоды становится прибыльным бизнесом читайте в газете “Лунінецкія навіны” за 9 июня.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Выпускные вечера пройдут в Лунинце и Микашевичах 10 июня

Выпускные вечера пройдут в Лунинце и Микашевичах 10 июня

08.06.2023
Photo of Заместитель Министра юстиции посетил Лунинецкий район

Заместитель Министра юстиции посетил Лунинецкий район

08.06.2023
Photo of Юные таланты Лунинетчины и 14 выпускников – 100-балльников!

Юные таланты Лунинетчины и 14 выпускников – 100-балльников!

08.06.2023
Photo of “Чтобы быть самодостаточными”. Лукашенко предложит Путину выработать программу действий России и Беларуси

“Чтобы быть самодостаточными”. Лукашенко предложит Путину выработать программу действий России и Беларуси

08.06.2023
Photo of Военный сбор проводится в Лунинце. Подробности

Военный сбор проводится в Лунинце. Подробности

08.06.2023
Photo of Датчики контроля скорости на дорогах Брестской области и Лунинецкого района

Датчики контроля скорости на дорогах Брестской области и Лунинецкого района

08.06.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть