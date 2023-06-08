Клубника: дальше от Дворца – выше цена! (Лунинецкий район)

Клубничный ценник на рынке в Дворце Лунинецкого района – настоящая лотерея!

На сегодняшнее утро, 8 июня, цена в зависимости от размера, качества и объёма ягоды колебалась: на мелкую клубнику от 1 до 2 рублей, на большую до 6 рублей, на отборную – до 7,5 рубля

В самом райцентре клубнику продавали в среднем по 9-10 рублей за килограмм. А вот на автотрассе за 12-литровое ведро ягоды просили 18-30 рублей.

В Пинске, Барановичах и Минске цена на клубнику колебалась от 6 до 15 рублей в зависимости от качества…

О ситуации на клубничном рынке Лунинетчины и как выращивание сладкой ягоды становится прибыльным бизнесом читайте в газете “Лунінецкія навіны” за 9 июня.

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