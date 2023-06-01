АгропромЛунiнецкiя клубнiцыМикашевичиНовости районаОбществоЭкономика

Клубничный сезон набирает обороты в Лунинецком районе

01.06.2023
181

На клубничном рынке в Дворце Лунинецкого района – оживление. С каждым днём увеличивается количество продавцов и закупщиков.

– Есть клубника? – этот вопрос задают сразу же на въезде на торговую площадку. Тут же начинается осмотр и приценка. Продавцов пока немного, поэтому закупщикам приходится крутиться.

На утро четверга, 1 июня, цена на сладкую ягоду колебалась от 3,5 до 7 рублей в зависимости от размера, сорта и качества. За отборную клубнику давали от 8 до 10 рублей. Хотя цена может меняться даже на протяжении одного часа по нескольку раз….

Тут стоит отметить. что и объемы продаваемой ягоды тоже, традиционно, влияют на цену…. Ведь многие производители даже не появляются на рынке, продавая клубнику сами или реализуя партиями напрямую оптовикам-закупщикам… 

Подробности о нынешнем клубничном сезоне в Лунинецком районе и какие факторы сейчас очень сильно влияют на цену сладкой ягоды читайте в газете “Лунінецкія навіны” за 2 июня.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

 

 

 

Теги
Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Велосипедист и дорога. Правила пересечения проезжей части

Велосипедист и дорога. Правила пересечения проезжей части

01.06.2023
Photo of Праздник детства в Лунинце (фоторепортаж)

Праздник детства в Лунинце (фоторепортаж)

01.06.2023
Photo of Детвора принимает поздравления и подарки в Лунинецком районе

Детвора принимает поздравления и подарки в Лунинецком районе

01.06.2023
Photo of Тертель объяснил причины усиления контроля на границе

Тертель объяснил причины усиления контроля на границе

01.06.2023
Photo of Кражи денег с банковских карт. Достаточно только потерять бдительность и денег нет…

Кражи денег с банковских карт. Достаточно только потерять бдительность и денег нет…

01.06.2023
Photo of Подарки детям от профсоюзов вручили в Лунинце

Подарки детям от профсоюзов вручили в Лунинце

01.06.2023
Кнопка «Наверх»
Не копируйте текст!
Закрыть
Закрыть