Клубничный сезон набирает обороты в Лунинецком районе

На клубничном рынке в Дворце Лунинецкого района – оживление. С каждым днём увеличивается количество продавцов и закупщиков.

– Есть клубника? – этот вопрос задают сразу же на въезде на торговую площадку. Тут же начинается осмотр и приценка. Продавцов пока немного, поэтому закупщикам приходится крутиться.

На утро четверга, 1 июня, цена на сладкую ягоду колебалась от 3,5 до 7 рублей в зависимости от размера, сорта и качества. За отборную клубнику давали от 8 до 10 рублей. Хотя цена может меняться даже на протяжении одного часа по нескольку раз….

Тут стоит отметить. что и объемы продаваемой ягоды тоже, традиционно, влияют на цену…. Ведь многие производители даже не появляются на рынке, продавая клубнику сами или реализуя партиями напрямую оптовикам-закупщикам…

Подробности о нынешнем клубничном сезоне в Лунинецком районе и какие факторы сейчас очень сильно влияют на цену сладкой ягоды читайте в газете “Лунінецкія навіны” за 2 июня.

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