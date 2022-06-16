Книга о геноциде белорусского народа — шаг к восстановлению исторической справедливости

Книга «Геноцид белорусского народа» является шагом к восстановлению исторической справедливости, заявил корреспонденту БЕЛТА генеральный прокурор Андрей Швед.

«К вопросу о личном отношении: для меня, как и для каждого, кто участвует в расследовании уголовного дела о геноциде, издание этой книги — еще один шаг на пути к восстановлению исторической справедливости и защите суверенитета нашего государства», — отметил Андрей Швед.

«Мы воочию наблюдали за тем, как два года назад на белорусской земле хотели повторить события прошлого, но уже с новыми идейными вдохновителями и в новой обработке. Это стало возможным исключительно из-за того, что мы не говорили о нашей истории так, как должны были это делать. Мы замалчивали как на международном уровне, так и внутри своей страны трагедию нашего народа. Не хотели обострять отношения со странами, откуда к нам пришла коричневая чума, — заметил генпрокурор. — В определенный момент мы расслабились и считали, что белорусская молодежь знает о прошлом и никогда не допустит его повторения, что отдельные государства усвоили уроки самой кровопролитной войны в истории. А оказалось, что некоторые из них только и ждали удобного случая».

Андрей Швед уверен, что после прочтения этих материалов каждый, кто готов рассудительно и взвешенно оценивать информацию, сделает правильные выводы, увидит истинную картину событий прошлого и настоящего времени. «Разрушительные события под знаменами нацизма никогда больше не должны повториться на нашей земле», — отметил он.

Выпуск в печать этой книги — одна из форм выполнения поручения главы государства, данного в январе текущего года при обращении с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. В поручении речь шла об обеспечении внедрения результатов расследования уголовного дела о геноциде в образовательную, культурную, идеологическую, информационную и иные сферы жизнедеятельности общества.

Генпрокурор отметил, что работа над подготовкой книги «Геноцид белорусского народа» началась практически сразу после возбуждения уголовного дела о геноциде, появления первых результатов расследования и длилась в течение 10 месяцев. В ее основу легли полученные при расследовании сведения из архивных источников, допросов свидетелей, результаты осмотров мест происшествий, экспертных исследований.

По его словам, эта книга широко раскрывает подлинную историю событий военного, послевоенного, а также настоящего времени. На каждой странице — факты о миллионах загубленных фашистами и их пособниками мирных жителей БССР. Полученные доказательства позволяют утверждать, что последствия политики геноцида для белорусского народа оказались тяжелее, чем считалось ранее.

Основная задача, которая ставилась при подготовке издания, — сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и невосполнимых потерях Беларуси от геноцида. «При этом мы хотели показать системность нацистских преступлений: массовое уничтожение людей, создание мест принудительного содержания с нечеловеческими условиями, принудительный вывоз граждан за рубеж, причинение экономического ущерба, расхищение наших историко-культурных ценностей, — сказал генпрокурор. — Нам важно было донести до читателя тот факт, что нацизм никуда не делся, а приобрел в 21-м веке новые формы. Именно поэтому в книгу включены материалы из уголовных дел экстремистской направленности, возбужденных после попытки государственного переворота в Беларуси в 2020 году».

В генпрокуратуре полагают, что издание будет интересно любому, кто неравнодушен к истории Беларуси. В нем также найдут полезную для себя информацию историки, научные и музейные работники, исследователи, преподаватели учебных заведений.

Книга выпущена под редакцией генерального прокурора Беларуси доктора юридических наук Андрея Шведа. Презентация издания в течение июня проходит в городах Гродненской, Брестской и Гомельской областей.