«Когда и сколько» Налог с продажи автомобиля

Доходы граждан от отчуждения имущества на территории Беларуси облагаются подоходным налогом. Уплатить его надо, если в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря 2021 года) гражданин продал:

два и более легковых автомобиля;

один автомобиль общей массой свыше 3500 кг;

один автомобиль, имеющий 9 и более пассажир-ский мест;

два и более иных механических транспортных средства (например, два мотоцикла, один легковой автомобиль и один мотоцикл).

Как подчеркнула главный государственный налоговый инспектор управления налогообложения физических лиц Наталья Будник, налог взимается не только в случае продажи автомобилей, но и при получении дохода другим способом, например по договору мены, ренты.

Ставка подоходного налога при возмездном отчуждении имущества, в том числе автомобилей, составляет 13 процентов. Но это не значит, что вся сумма с продажи облагается подоходным налогом: предусматривается имущественный налоговый вычет (из дохода исключаются расходы гражданина, связанные с приобретением и реализацией автомобиля). Главное условие – подтвердить все расходы документами. Более подробно можно проконсультироваться в ИМНС по Лунинецкому району по телефонам: 6-28-41, 6-28-67, 6-23-30.

Налогообложение дохода от продажи автомобиля осуществляется на основании налоговой декларации. Представить ее нужно не позднее 31 марта 2022 года. Декларацию не нужно подавать, если гражданин продал автомобиль близкому родственнику или получил его по наследству.