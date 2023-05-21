Когда станут известны результаты второго ЦЭ, рассказал специалист

Заместитель министра образования Александр Кадлубай рассказал, когда в школах пройдут выпускные вечера и выдача сертификатов централизованного экзамена.

“Мы не ломали привычную структуру выдачи аттестатов и проведения выпускных вечеров. Как правило, в школах эти события приходились на 9, 10, 11 июня. Так же все и осталось. Это комфортно вписывается в схему обработки данных РИКЗ, в работу школ по выставлению итоговых отметок, в последующем не возникнет накладок со сдачей ЦТ. Поэтому по стране пройдут выпускные вечера, на которых мы вручим выпускникам аттестат зрелости и сертификаты ЦЭ”, – рассказал Александр Кадлубай.

Директор Республиканского института контроля знаний Юрий Миксюк проинформировал, что результаты второго ЦЭ станут известны в начале июня. “Сразу после появления в первых числах июня результатов второго ЦЭ будет организовано движение сертификатов, чтобы довести их до школ, где эти отметки будут использованы для выставления итоговых в аттестат. Нужно сделать это вовремя, чтобы успеть к выпускному, где будут вручать эти документы”, – отметил он.

belta.by

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