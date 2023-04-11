Когда военнослужащие, призванные из запаса, вернутся домой? В Министерстве обороны рассказали

«Военнослужащие, призванные из запаса для участия во внезапной проверке боеготовности Вооруженных Сил, встретят праздник Великой Победы дома, в кругу своей семьи», – об этом сообщил помощник Министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский во время общения с военными журналистами, сообщает телеграм-канал Министерства обороны Республики Беларусь

Леонид Касинский отметил, что в Вооруженных Силах продолжаются мероприятия по совершенствованию вопросов боевой и мобилизационной готовности.

«При этом условно данный комплекс мероприятий можно разделить на три основные составляющие:

Первая составляющая – это плановые мероприятия боевой подготовки по планам командиров соединений и командующих войсками.

Второе направление – это комплекс плановых и внезапных мероприятий проверочного характера по планам Министра обороны и Генерального штаба, в том числе проверка готовности системы территориальной обороны государства.

И третье – это проводимая масштабная проверка готовности Вооруженных Сил к выполнению задач по предназначению по плану Главнокомандующего Вооруженными Силами, проводимая под руководством Государственного секретариата Совета Безопасности.

Кроме того, мы продолжаем выполнять задачи по усилению участков Государственной границы на Юге страны и подготовке подразделений региональной группировки войск.

Такой комплексный подход позволяет оценить готовность к выполнению задач всей системы обеспечения военной безопасности государства с учетом складывающихся реалий и обстановки вокруг нашей страны.

Стоит отметить, что практически во всех мероприятиях принимают участие военнообязанные, призванные из запаса, и эта категория показывает высокую степень ответственности, выучку, и готовность к защите своей страны.

Учитывая сроки проведения мероприятий, в том числе проверки боеготовности по плану Главнокомандующего, праздник Великой Победы – 9 Мая военнообязанные встретят уже со своими родными, дома, в кругу семьи».

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