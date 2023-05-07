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Коллектив РУПП «Гранит» среди победителей областного конкурса по охране труда

07.05.2023
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На Брестчине подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в прошлом году. Среди призеров есть наши земляки.

Второе место в номинации «Организации производственной сферы со списочной численностью работников на конец года более 500 человек» занял коллектив РУПП «Гранит» во главе с генеральным директором Эдуардом Гаврилковичем.

Поздравляем!

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