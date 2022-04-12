Команда «Гранит» — победитель чемпионата Лунинецкого района по волейболу

Завершился чемпионат Лунинецкого района по волейболу среди мужских команд.

В упорной и нелегкой борьбе победу одержала команда «Гранит», на втором месте оказалась команда «ЖКХ» , бронзовым призером стала команда «Фемида». Лучшим игроком турнира стал Александр Рохацевич, лучшим связующим – Сергей Лусевич, лучшим нападающим – Богдан Рабец, лучшим блокирующим — Артем Шевчик, лучшим доигровщиком — Геннадий Богук, лучшим либеро — Александр Прокопович.