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Команда «Гранит» — победитель чемпионата Лунинецкого района по волейболу

12.04.2022
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Завершился чемпионат Лунинецкого района по волейболу среди мужских команд.
 
В упорной и нелегкой борьбе победу одержала команда «Гранит», на втором месте оказалась команда «ЖКХ» , бронзовым призером стала команда «Фемида». Лучшим игроком турнира стал Александр Рохацевич, лучшим связующим – Сергей Лусевич, лучшим нападающим – Богдан Рабец, лучшим блокирующим — Артем Шевчик, лучшим доигровщиком — Геннадий Богук, лучшим либеро — Александр Прокопович.
 
 
 

 

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