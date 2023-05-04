Команда из Лунинецкого района среди победителей областного слета-конкурса ЮИД

С 2 по 4 мая текущего года в Бресте состоялся 44-й областной слет-конкурс юных инспекторов дорожного движения. В этом году перед ребятами гостеприимно распахнули свои двери УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» и Брестская областная автошкола ОО «БОАМЛ», сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

После открытия всех участников ждали конкурсы, которые были направлены на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. У ребят началась напряженная борьба за право представлять свою команду и всю область на республиканском этапе конкурса. В этом году соревновались 9 сильнейших команд Брестской области: ГУО «СШ №3 г.Ганцевичи», ГУО «Вольновская СШ» Барановичского района, ГУО «Междулесская СШ» Березовского района, ГУО «СШ №28 г.Бреста», ГУО «СШ аг.Б.Мотыкалы», ГУО «Плотницкая СШ» Столинского района, ГУО «Чуховская СШ» Пинского района, ГУО «Полесская СШ» Лунинецкого района, ГУО «СШ №1 г.Жабинки».

В конкурсе «Теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения» лучшие результаты показала команда ГУО «СШ № 3 г.Ганцевичи».

В самом зрелищном конкурсе «Вождение велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожному движению» победу одержала «СШ аг.Б.Мотыкалы».

В состязании «Фигурное вождение велосипеда» идеально продемонстрировала манеру езды на велосипеде, свою быстроту и ловкость команда ГУО «СШ № 3 г.Ганцевичи».

Победителями в конкурсе «Оказание первой помощи» стали ребята из ГУО «СШ д.Б.Мотыкалы».

Лучшими в конкурсе «Обучающая (познавательная) программа» оказались учащиеся ГУО «СШ аг.Б.Мотыкалы».В сюжетно-ролевой игре «На дороге» победителями стали ребята из ГУО «Средняя школа № 3 г. Ганцевичи».

И последнее, что необходимо было сделать ребятам – это нарисовать плакат социальной рекламы по безопасности дорожного движения на тему «ЮИД – движение, которое объединяет». В этом состязании победу снова одержала команда ГУО «СШ №3 г.Ганцевичи».

Так, 3 место заняла команда ГУО «Полесская СШ» Лунинецкого района, 2 место – команда ГУО «СШ аг.Б.Мотыкалы» и 1 место – команда ГУО «СШ №3 г.Ганцевичи».

Кроме кубков и медалей, команды-победители получили главные призы — велосипеды. Победителям во всех дисциплинах конкурса, помимо дипломов, были вручены различные памятные подарки.

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