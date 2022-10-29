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Команда «Лунинец» — чемпион Беларуси по мотоболу!

29.10.2022
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Команда "Лунинец" с руководителем Лунинецкого района Александром Савиной

Сегодня, 29 октября, как мы уже сообщали,  в Лунинце определялся победитель Чемпионата Беларуси по мотоболу 

По результатам предыдущих туров команда «Лунинец» провела 4 игры и все выиграла.

В первой сегодняшней игре Лунинец -Новополоцк, счёт 13:0. В нашей команде голы забили Денис Рудович -5, Сергей Казун-3, Владимир Чигир -2, Вячеслав Лемешевский -2, Анатолий Богданец -1.

А в заключительной игре чемпионата страны по мотоболу «Лунинец» встретился с командой «Титаны» (Минский район).

В результате лунинчане победили со счетом 10:1. Голы забили Вадим Русак (1), Анатолий Богданец (3), Вячеслав Лемешевский (4) и Сергей Казун (2).

Таким образом, «Лунинец» завоевал 1 место, серебряным призерам стала команда «Гродно», третье место – у «Титанов».

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