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Команда Лунинецкого района завоевала бронзу в финале областной «Вертикали»!

15.10.2022
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Подведены итоги финала областной спартакиады «Вертикаль». Соревнования проходили 14-15 октября в Бресте, в которых участвовало 20 команд.

1 место – команда Брестского облисполкома

2 место – команда Кобринского района

3 место — команда Лунинецкого района

Следует отметить. что лунинчане заняли третье общекомандное место по настольному теннису. В том числе в индивидуальном зачёте третье место и у нашей землячки Натальи Кохович.

В соревнованиях по шахматам лунинчане так же заняли общекомандное третье место  Это произошло во многом благодаря мастерству Александра Тупеко, который в индивидуальном зачёте занял второе место.

Ну и мини-футбол. Тут команде Лунинецкого района не было равных. В финальном поединке она победила команду облисполкома.

Поздравляем с успешным выступлением!    

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