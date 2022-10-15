Команда Лунинецкого района завоевала бронзу в финале областной «Вертикали»!
Подведены итоги финала областной спартакиады «Вертикаль». Соревнования проходили 14-15 октября в Бресте, в которых участвовало 20 команд.
1 место – команда Брестского облисполкома
2 место – команда Кобринского района
3 место — команда Лунинецкого района
Следует отметить. что лунинчане заняли третье общекомандное место по настольному теннису. В том числе в индивидуальном зачёте третье место и у нашей землячки Натальи Кохович.
В соревнованиях по шахматам лунинчане так же заняли общекомандное третье место Это произошло во многом благодаря мастерству Александра Тупеко, который в индивидуальном зачёте занял второе место.
Ну и мини-футбол. Тут команде Лунинецкого района не было равных. В финальном поединке она победила команду облисполкома.
Поздравляем с успешным выступлением!