Команда медработников Лунинецкого района заняла 2 место на областном турслёте

3-4 июня в Малоритском районе состоялся областной туристический слет среди работников здравоохранения.

Команда лунинецких медработников заняла почётное второе место среди 18 команд.

Отлично показали себя Андрей Романчук, Виктория Лукашевич( техника пешеходного туризма), Жук Анна, Жук Александр ( техника велосипедного туризма), Вячеслав Грушевский, Виталий Казун ( техника водного туризма), а также Анастасия Молдаванова, Алеся Дашкевич, Андрей Козловский, Валерий Муравейко по другим видам спорта. И конечно же на турслете царила атмосфера дружбы, сплочённости и единства!