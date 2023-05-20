Команда из Микашевич выиграла первенство района по футболу

19 мая на городском стадионе “Полесье” состоялись игры первенства района по футболу в программе XXXIII районной спартакиады.

В матче за 3-е место сошлись команды средней школы N2 г.Микашевичи и Гимназии г.Лунинца. Итоговый счёт 1:0.

В финальном поединке встретились команды средней школы N1 г.Микашевичи и средней школы N2 г.Лунинца. Борьбы не получилось. Даже, играя больше тайма в меньшинстве, команда учащихся из г.Микашевичи выиграли 6:1. Правда, стоит учесть, что большая часть команды из Лунинца не смогла принять участие в игре, находясь на оздоровлении. Юные же футболисты из средней школы N1 г.Микашевич выиграли впервые за последние 29 лет. Молодцы!!! Лучшим игроком признан Макоед Максим из чемпионского состава.

Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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