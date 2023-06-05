Команда РУПП «Гранит» – чемпион Республиканской спартакиады

2-4 июня в Минске прошла летняя Республиканская спартакиада среди организаций Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов.

В ней приняли участие трудовые коллективы из 6 областей и столицы. Брестскую область представили работники РУПП «Гранит» и два легионера из Березы и Барановичей. По итогу спартакиады наша сборная стала победителем.

Машинист насосных установок Ольга Жовнерик заняла первое место в легкоатлетическом кроссе. Помощник машиниста экскаватора Николай Кардаш стал лидером в соревнования по гирям, второе место в этой дисциплине – у слесаря по ремонту и обслуживанию оборудования Сергея Каленковича. И чемпионом третий год подряд становится наша сборная по мини-футболу.

Информация и фото РУПП “Гранит”

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