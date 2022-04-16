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Команда СШ №2 Лунинца лучшая по информационной безопасности в районе

16.04.2022
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В период с 25.10.2021 по 06.04.2022 прошел I (районный) этап командной олимпиады по информационной безопасности среди учащихся учреждений образования г. Лунинца и Лунинецкого района.

В олимпиаде приняли участие команды учащихся 16 учреждений общего среднего образования района.

Согласно решения членов жюри и положения о порядке проведения районного этапа областной командной олимпиады по информационной безопасности среди учащихся IX-XI классов победителями стали:

команда учащихся ГУО «Средняя школа №2 г. Лунинца» — диплом I степени;

команда учащихся ГУО «Средняя школа №1 г. Микашевичи» — диплом II степени;

команда учащихся ГУО «Лунинская ясли-сад-средняя школа» — диплом II степени;

команда учащихся ГУО «Межлесская средняя школа» — диплом III степени.

Поздравляем победителей!

Информация отдела по образованию Лунинецкого райисполкома

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