Командование Брестской пограничной группы напоминает о порядке посещения пограничной зоны и полосы

В настоящее время граждане Республики Беларусь в пределах пограничной зоны могут находиться при наличии документов, удостоверяющих личность — паспорта, военного билета, водительского удостоверения или служебного удостоверения. Наличие студенческого билета, пенсионного удостоверения, удостоверения инвалида, удостоверения о праве на льготы не является основанием для посещения пограничной зоны.

Для пребывания в пограничной полосе нашим гражданам необходимо получить соответствующий пропуск. Для этого необходимо обратиться в ближайшее подразделение органов пограничной службы. Иностранным гражданам необходимо получать пропуска на право посещения и погранзоны и погранполосы. Заявление на получение пропуска также можно подать и в электронном виде, воспользовавшись Единым порталом электронных услуг.

Необходимо отметить, что попасть в пограничную полосу можно только в местах, для этого предназначенных. Информация об установленных местах входа, описание и их географические координаты размещены на официальном Интернет-портале Государственного пограничного комитета Республики Беларусь в разделе «Пограничная зона, полоса». Важно знать, что о времени и целях посещения пограничной полосы необходимо уведомлять ближайшее подразделение органов пограничной службы.

Для ведения хозяйственной деятельности в пограничной полосе достаточно подать в территориальный орган пограничной службы заявление на осуществление хозяйственной деятельности и список работников, направляемых для производства работ.

Также сообщаем, что Госпогранкомитетом Республики Беларусь установлены новые формы документов для административных процедур, осуществляемых по заявлениям граждан, а также уточнен порядок аннулирования пропусков и информирования граждан. Информация, касающаяся выдачи пропусков, размещена на официальном интернет-портале Госпогранкомитета.