Комплекс мероприятий «Арсенал» пройдет в Беларуси 3-7 октября

Комплекс мероприятий «Арсенал» пройдет в Беларуси с 3 по 7 октября. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В МВД рассказали, что с 3 по 7 октября правоохранители проводят комплекс мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов. Милиционеры будут проверять условия хранения гражданами зарегистрированного оружия, а также выявлять владельцев нелегальных арсеналов. Основной целью мероприятия является профилактическая работа с владельцами оружия по вопросам соблюдения правил его использования и хранения, мер безопасности, а также информирование населения о добровольной сдаче незаконно хранящегося оружия.

По информации ведомства, всего за восемь месяцев этого года из оборота изъято свыше 400 единиц незарегистрированного оружия и почти 35 тыс. боеприпасов различного калибра. Добровольно сдано более 400 единиц нелегального оружия и около 163 тыс. боеприпасов. Кроме того, за различные нарушения у индивидуальных владельцев изъято более 1,5 тыс. единиц зарегистрированного оружия.

В МВД напомнили, что лица, которые добровольно сдают в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.