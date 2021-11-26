Компьютерную программу для смотровых комиссий исполкомов разрабатывают в Брестской области

В Брестском научно-технологическом парке по заказу облисполкома разрабатывают программный продукт для смотровых комиссий исполкомов. Об этом сообщили сегодня на заседании областного исполнительного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

На заседании проанализировали работу субъектов профилактики правонарушений по предупреждению гибели людей от пожаров. По словам председателя облисполкома Юрия Шулейко, вопрос в повестке дня не возник спонтанно: в области увеличилось количество пожаров и гибели людей от них. “Разработана электронная программа для облегчения работы смотровых комиссий исполкомов, ее планируется внедрить на территории области. Нашей целью было отследить посещение членами смотровых комиссий жилищ граждан из наиболее уязвимых групп населения”, – пояснил губернатор.

Презентовал программу директор Брестского технопарка Дмитрий Макарук: “Весной мы получили задание разработать программный продукт как инструмент для смотровых комиссий. С другой стороны, начиная от сельских советов, заканчивая руководством облисполкома, он позволит получать сводную информацию по гражданам и домохозяйствам на местах”.

Программа разрабатывается одним из резидентов технопарка, работает в режиме онлайн как на мобильных устройствах, так и стационарных компьютерах. Ее протестировали на примере Клейниковского сельского совета Брестского района. Программа будет корректироваться и дорабатываться. Постепенно ее планируется внедрить во всех районах области.

На протяжении 10 лет в Брестской области наметилась устойчивая тенденция по сокращению количества пожаров и гибели людей от них. Однако в этом году за 10 месяцев зарегистрирован рост количества пожаров на 11%, гибель от них людей – на 18%. По мнению начальника областного управления МЧС Олега Лашко, на обстановку повлияли и затянувшаяся холодная погода, и эпидемиологические ограничения.

Рост количества пожаров и погибших зарегистрирован на территории 10 городов и районов. Наиболее сложная обстановка складывается в Барановичах, где количество погибших увеличилось в 7 раз, Бресте (6). Значительный рост погибших зарегистрирован по причине неосторожного обращения с огнем (61 факт, из них 47 – при курении). Также рост наблюдается по количеству нарушений правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

“Хочу отметить снижение числа погибших по причине нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих агрегатов и печей. Это результат государственной политики по оказанию помощи гражданам по ремонту печного отопления. За 10 лет отремонтировано порядка 2,5 тыс. печей”, – сообщил Олег Лашко.

Он также обрисовал социальный портрет жертв огня в 2021 году. В большинстве случаев это неработающий мужчина в возрасте 50-65 лет, проживающий в сельской местности. Более половины погибших накануне пожара употребляли спиртное.