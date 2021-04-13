Кому мешает «Славянский базар»?

Потерпев фиаско с уличными протестами и забастовками на предприятиях, оппоненты действующей власти не придумали ничего более оригинального, чем срывать проведение в Беларуси спортивных и культурных мероприятий. После переноса чемпионата мира по хоккею пришел черед испортить предстоящее тридцатилетие Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»: его наиболее узнаваемым артистам заигравшиеся в виртуальные протесты «доброжелатели» настоятельно рекомендуют игнорировать юбилей: соответственно, не приезжать и не выступать.

Искусственная «блокада» масштабного форума с почти тридцатилетним стажем – на самом деле нечто гораздо большее, чем разжигание точечного локального конфликта на культурной почве. Нельзя не заметить, как потенциальных зрителей разных государств постоянно подталкивают к противопоставлению несопоставимого. Единственной убедительной причиной абсолютно ненужного и не к месту сравнения «Славянского базара» и «Евровидения» видится зарубежное стремление доказать цивилизованному сообществу, что все европейское – лучшее, the best, а славянское, соответственно, и белорусское – некий некачественный эрзац второго сорта. Но уж если сегодня нам навязывают подобный юношескому категоричный максимализм по принципу «хороший-плохой, правильный-неправильный», то отрадно отметить – как ни оспаривай, сравнения получаются в нашу пользу.

Главными фундаментальными основами любого культмассового мероприятия издавна считались многогранность направлений, а также максимальная открытость и возможность участия. В этом плане «Славянский базар» – событие из разряда образцово-показательных. Призванный поддерживать молодые таланты и арт-новаторство, фестиваль имеет открытый массовый характер, способствуя возрождению и развитию художественной культуры и искусства в целом: помимо конкурсов, здесь широко представлена не только песенная культура, но и разнообразные виды искусств – изобразительное, театральное, кино, народные ремесла. Фестивальные дни включают творческие встречи с различными деятелями мировой культуры, презентации театральных постановок и кинолент, художественные выставки, а также ярмарки с участием мастеров-ремесленников, для чего задействуется множество площадок – площадь Победы, летний амфитеатр, концертный зал «Витебск», филармония, театры, музеи и так далее. В отличие от всего вышеперечисленного, проведение «Евровидения» теперь базируется на совершенно иных принципиальных «китах»: доминировании шоу над талантом, предвзятости голосования – обычно в пользу соседей или априори против отдельных стран, возможности дисквалификации по политическим мотивам, продвижении «европейских ценностей», чуждых славянским народам.

Очевидна и разность восприятия двух фестивалей: «Славянский базар» и поныне продолжает оставаться чистым и светлым праздником настоящего искусства, не запятнанным сомнительным, тем более грязным закулисным действом, в то же время как «Евровидение» постепенно трансформируется в привлекающую нездоровое внимание любителей «горячего» фабрику скандалов. Нынешний год – не исключение. После выпуска композиции «El Diablo» церковные организации Кипра и Греции призвали снять ее с конкурса из-за «дьявольского послания», чего так и не было сделано. Выход клипа на песню «Here I Stand» представителя Северной Македонии Василя, поющего на фоне болгарского флага, спровоцировал создание петиции за отказ от участия государства в «Евровидении-2021», набравшей 16 тысяч подписей: местная македонская аудитория посчитала этот момент оскорбительным на фоне плохих взаимоотношений двух стран, тем не менее Василь получил от дирекции фестиваля «зеленый свет». Демонстрация в конкурсном клипе украинской группы Go_A курганника – хищной птицы, занесенной в Красную книгу, вызвала негативную реакцию ряда природоохранных общественных объединений. Ради эпатажа и быстрой «желтой» популярности представитель Грузии Торнике Кипиани в своем Facebook пообещал изнасиловать матерей всех тех, кому не понравится его песня для конкурса – и, тем не менее, от выступления его не стали отстранять …

Значение и предназначение в жизни общества – отдельный предмет фестивальных сравнений и обсуждений. Под девизом «Через искусство – к миру и взаимопониманию» наш «Славянский базар» с самого начала был ориентирован на объединение многонациональных творческих сил, всего самого ценного, чем славится каждая из национальных культур, на их взаимодействие и взаимопроникновение, духовное единение народов, создание мирного сообщества. Позиционируясь в качестве долгосрочной, крупномасштабной межгосударственной культурной акции Союза России и Беларуси, фестиваль, вместе с тем, известен широтой своей географии: в разные годы на его флагштоке поднимались флаги США, Канады, Австралии, Швейцарии, Нидерландов, Словакии, Турции, Греции, Болгарии, Кипра … Словно в противовес, на примере барановичской группы «Галасы ЗМеста» нынешнее «Евровидение» показало, как можно делить европейские страны на «своих» и «чужих», «угодных» и «неугодных».

Заявляемые «победы» оппозиции заслуживают характеристики пирровых: та же отмена чемпионата мира по хоккею только добавила проблем и головной боли его организаторам, лишив Беларусь в нелегкий, в том числе и в финансовом плане, период пандемии возможности заработать на въездном туризме – привлечь валюту, нагрузить транспортное сообщение, заполнить гостиницы и рестораны, организовать экскурсии по достопримечательностям и так далее. Точно так же и со «Славянским базаром»: с подачи оппозиционной «верхушки» известных исполнителей намеренно пытаются загнать в отказ с угрозой навешивания ярлыка «пособников режима», стремясь оставить зрителя без творческих встреч с любимыми артистами, свести к минимуму экономические возможности фестиваля для тех же мастеров-ремесленников. Что в очередной раз подтверждает: такие «борцы» за демократию не способны ни на что большее, кроме как пакостить исподтишка, принуждать и разрушать, ничего не созидая.

zarya.by