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Кому выгодна «эпидемия голода»? Простая экономика (видео)

03.06.2022
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Недавно Александр Лукашенко поднял народную тему о росте цен и определил формулу экономической победы в условиях санкций. Основными задами правительства являются поддержка бюджетников, пенсионеров, социально уязвимых граждан. Ключевые инструменты для реализации этих задач — срочная переориентация экспортных потоков, жесткая экономия бюджетных расходов, а также агрессивное импортозамещение.

— Почему в этих условиях так важно развивать евразийскую интеграцию?

— Что такое народные темы для Президента?

— Как нам справится с ростом цен? Ответы

— в авторской рубрике «Простая экономика.

 

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