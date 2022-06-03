Кому выгодна «эпидемия голода»? Простая экономика (видео)

Недавно Александр Лукашенко поднял народную тему о росте цен и определил формулу экономической победы в условиях санкций. Основными задами правительства являются поддержка бюджетников, пенсионеров, социально уязвимых граждан. Ключевые инструменты для реализации этих задач — срочная переориентация экспортных потоков, жесткая экономия бюджетных расходов, а также агрессивное импортозамещение.

— Почему в этих условиях так важно развивать евразийскую интеграцию?

— Что такое народные темы для Президента?

— Как нам справится с ростом цен? Ответы

— в авторской рубрике «Простая экономика.