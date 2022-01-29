Концерт мастеров искусств Беларуси “Миллионы сердец” (видео)

Лауреаты международных конкурсов, стипендиаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодёжи, а также финалисты шоу “X-FACTOR В БЕЛАРУСИ” приняли участие в праздничном концерте “Миллионы сердец”.

Мероприятие состояло из нескольких блоков: “Наследие”, “Память народа”, “Символ единства”, “Вместе — в будущее”. Прозвучали любимые хиты, цитировались классики белорусской литературы, а некоторые номера прошли под аккомпанемент старинных белорусских инструментов. Всё это в рамках концепции: помнить традиции, сохранять и приумножать.

“Миллионы сердец” — название концерта и сюжетная линия — перекликались с одним из главных тезисов Главы государства: “кто, если не МЫ — миллионы патриотов с сердцами, бьющимися в едином ритме, — в ответе за страну, за её будущее?”.