Общество

Концерт мастеров искусств Беларуси “Миллионы сердец” (видео)

29.01.2022
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Лауреаты международных конкурсов, стипендиаты спецфонда Президента по поддержке талантливой молодёжи, а также финалисты шоу “X-FACTOR В БЕЛАРУСИ” приняли участие в праздничном концерте “Миллионы сердец”.

Мероприятие состояло из нескольких блоков: “Наследие”, “Память народа”, “Символ единства”, “Вместе — в будущее”. Прозвучали любимые хиты, цитировались классики белорусской литературы, а некоторые номера прошли под аккомпанемент старинных белорусских инструментов. Всё это в рамках концепции: помнить традиции, сохранять и приумножать.

“Миллионы сердец” — название концерта и сюжетная линия — перекликались с одним из главных тезисов Главы государства: “кто, если не МЫ — миллионы патриотов с сердцами, бьющимися в едином ритме, — в ответе за страну, за её будущее?”.

 

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