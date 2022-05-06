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Конфликт в Украине — это часть глобального сражения за переформатирование мира

06.05.2022
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Конфликт в Украине — это часть глобального сражения за переформатирование мира. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных в программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ, 

«Конфликт в Украине — это часть глобального сражения за переформатирование мира. За переход к макрорегионам. Это конфликт, который начали инклюзивные капиталисты против тех, кто сказал их системе нет. И они поняли, что, возможно, им не удастся победить, навязать всему миру эту новую модель. Тогда они вынуждены будут «закуклиться» в одном или в двух макрорегионах, но они должны создать как можно большее количество серых зон, в которых будут уничтожены национальные государства, создан хаос и беспорядок, чтобы высасывать из этих зон материальные и человеческие ресурсы», — сказал Андрей Савиных.

Депутат отметил, что сегодня мир находится на развилке, и какой будет его будущая архитектура, точно сказать еще нельзя. «Либо нас столкнут в развитие неоглобализма, инклюзивного капитализма, чего мы не хотим. Альтернативным сценарием является мир макрорегионов, мир многополярный, который мы хотим построить», — подчеркнул он.

По его мнению, судьба мира будет решаться в конфликтах, определении новых зон влияния, желании союзов государств отстаивать свое право на жизнь и свою систему ценностей. «Это будет идти через огромное количество локальных конфликтов, тотальную экономическую войну и через совершенно ничем не сдерживаемую информационную войну. Это уже началось», — констатировал политик.

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