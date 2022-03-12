Конфликт в Украине, санкции, кооперация и оборона, цены на энергоносители и финансы. Детали переговоров Лукашенко и Путина

Беларусь и Россия, сплотившись с союзниками, вместе сумеют преодолеть санкционное давление Запада. Об этом глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил 11 марта в Кремле на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным.

Известно, что встреча глав государств продолжалась более 5 часов в разных форматах. После заявлений на камеры лидеры стран некоторое время общались за закрытыми дверями, а затем прервались. Владимир Путин вместе с Александром Лукашенко провел международный телефонный разговор, после чего переговоры продолжились в формате рабочего обеда. Потом главы государств вернулись в кабинет российского лидера.

В самом начале разговора Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с успешным проведением референдума по вопросу изменений и дополнений в Конституцию. Он отметил высокую явку на участках для голосования и поддержку граждан Беларуси.

«Больше, чем на президентских выборах, кстати, на полтора процента», — заметил в свою очередь Александр Лукашенко.

«Думаю, что этот политический процесс, который вы инициировали, диалог, который вы ведете с людьми, чрезвычайно важен для того, чтобы ситуация была устойчивой и стабильной. Только при такой ситуации можно говорить и об экономическом развитии», — подчеркнул глава российского государства.

Что обсуждали и о чем договорились

По итогам переговоров главы государств решили не делать заявлений для СМИ. Однако о подробностях встречи рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

В первоочередном порядке главы государств предметно обсудили ситуацию в мире, в регионе, с преломлением на Украину. Одной из основных тем в этом разрезе стал ход переговоров, проходящих в Беларуси, и позиции российской и украинской сторон. В рамках обсуждения этой темы на встречу был приглашен помощник Президента России Владимир Мединский, а по итогам было озвучено единое мнение: при желании украинской стороны конфликт можно разрешить в любой момент.

Вторая часть переговоров была посвящена актуальным вопросам двухсторонних отношений и выстраиванию взаимодействия в связи с жестким давлением Запада и США и гибридной войной, развязанной против России и Беларуси.

Из важнейших вопросов: концептуально главы государств согласовали совместные шаги по взаимной поддержке в связи с санкционным давлением, в том числе по ценам на энергоносители.

Затронуты были во время беседы также вопросы кооперации в промышленности, сельском хозяйстве, осуществлении грузоперевозок между странами.

Много внимания в ходе беседы уделили развитию военно-промышленного комплекса и обороны Союзного государства. В частности, договорились о поставках в ближайшее время Россией в Республику Беларусь самых современных образцов военной техники. В свою очередь Беларусь нарастит поставки современной сельскохозяйственной, пассажирской техники и другой машиностроительной продукции.

В финансовой сфере лидеры также достигли взаимовыгодных договоренностей.

Как заявил Президент Беларуси по окончании переговоров, Россия пошла на серьезнейшие и беспрецедентные шаги по поддержке экономики нашей страны.

В развитие договоренностей президентов в понедельник переговоры в Москве проведут правительственные делегации и выработают конкретные решения по всем обсуждавшимся вопросам.

О плане действий в условиях санкционного давления

Вопрос совместных действий в условиях жесткого санкционного давления Запада изначально был в повестке дня переговоров. Вызовы, с которыми в последнее время сталкиваются страны, непростые, но Александр Лукашенко уверен, что все это можно преодолеть. «Еще как выдержим! Назло врагам», — сказал глава государства журналистам на входе в Кремль.

Уже на встрече с Владимиром Путиным белорусский лидер предложил конкретный план.

«Я хочу предложить вам: слушайте, вы всегда помогали своим союзникам. Казахам помогали. Да всем. Рынок вы некоторым открыли. Не буду их называть, они обижаются. Ну, так нам надо как-то собраться в ОДКБ, нам надо в ЕАЭС собраться, сплотиться вместе. Ведь все говорили о том, что нам надо вместе быть. Ну так давайте соберем. И, поверьте, еще добавив эти рынки, мы через месяц забудем, что у нас есть санкции. Поэтому ОДКБ и ЕАЭС, вот я вношу предложение (думаю, вы меня поддержите), — нам надо собраться в Москве, сесть за стол переговоров и договориться: мы вам это продаем, вы нам — это. И выстраиваем нашу общую экономическую политику», — сказал Президент Беларуси.

«Поэтому я сегодня в Москву приехал с нормальным настроением, уверенный в том, что мы лучше сделаем, чем у нас всегда было после распада СССР и даже в Советском Союзе. Ситуация не та, чтобы париться и переживать за какие-то события. Время просто надо. Большое видится на расстоянии», — уверен белорусский лидер.

О времени возможностей и свинстве Запада

Санкционное давление Александр Лукашенко назвал временем возможностей. «Я вам по телефону не единожды говорил: и Российская Федерация, а мы тем более — всегда под санкциями. Сегодня они более масштабные, но мы уже к этому, простите меня, свинству Запада привыкли, — подчеркнул глава государства. — Почему свинству, потому что это все нелегитимно, как они любят говорить, это все незаконно, в нарушение всех международных соглашений и договоров. Поэтому еще раз говорю: это просто свинство, с моей точки зрения. Я уже этого натерпелся. И вы наелись уже».

Александр Лукашенко уверен, что у Беларуси и России все есть, чтобы в складывающихся условиях развивать свою экономику: «Обойдемся без них (западных партнеров. — Прим. БЕЛТА). У нас все есть для того, чтобы нормально жить и работать».

«Это время возможностей. Если мы с вами сориентируемся, поверьте, через полгода — к концу года люди забудут, что это случилось. С точки зрения экономики. И не надо говорить: «переживем — не переживем санкции…». Слушайте, мы их (санкции. — Прим. БЕЛТА) переживали сколько угодно. Нам надо отстроить нашу экономику», — подчеркнул белорусский лидер.

С Александром Лукашенко согласен и его российский коллега. «Попытки ограничить наше развитие, сдержать его предпринимались всегда, предпринимаются и сейчас. Сейчас это, конечно, в большем масштабе, это очевидно. Но уверен, что мы пройдем через эти трудности и, наоборот, приобретем больше компетенций, больше возможностей чувствовать себя независимыми и самостоятельными. В конечном итоге это пойдет на пользу, как это было в предыдущие годы, — убежден Владимир Путин. — Сейчас наносится массированный удар по экономике. Но практика последних лет показала, что там, где западники ввели против нас ограничения, мы приобрели новые компетенции и восстановлены старые на новом технологическом уровне. Это все работа. Мы, конечно, стали в этом смысле сильнее».

Он отметил, что нынешний санкционный период — это время возможностей для дальнейшего движения в направлении укрепления технологического и экономического суверенитета. «Вы правы абсолютно: Советский Союз действительно жил все время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов. Даже после 1990 года в отношении России сохранялись и потом перешли уже в новейшие времена санкции со времен Советского Союза. Это ограничения в области высоких технологий. Все это было, так и есть», — добавил российский лидер.

Кстати, на фоне санкций торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России развивается в положительном ключе. «В прошлом году у нас более чем на треть увеличился товарооборот — 34 с лишним процента», — заметил Владимир Путин.

О чистой совести и готовившемся ударе по Беларуси

Важной темой переговоров стала также ситуация в регионе и непосредственно в Украине, где Россия проводит спецоперацию.

«Я, безусловно, проинформирую вас и о ситуации на украинском направлении. И прежде всего о том, как идут сейчас переговоры, которые проводятся практически на ежедневной основе. Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны», — сказал в начале встречи Владимир Путин.

Александр Лукашенко отметил, что сейчас уже люди все больше начинают понимать реальную ситуацию и суть происходящего: «Чем дальше, тем больше люди понимают. Не мы на них напали. Не мы! Превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами за два дня были у вас дома. Мы с вами сидели в вертолете (после переговоров в Кремле 18 февраля во время прошлого визита в РФ Александра Лукашенко главы государств отправились в загородный комплекс, где продолжили общение в неформальной обстановке. — Прим. БЕЛТА). Докладывали постоянно. Они начали. А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. И если бы за шесть часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям (4 позиции, я сейчас покажу — карту привез), они бы атаковали наши войска — Беларуси и России, которые были на учениях».

«Поэтому не мы развязали эту войну. У нас совесть чиста. Хорошо, что начали. Биологическое оружие, самые большие электростанции атомные… И все это было готово — взорвать», — отметил белорусский лидер.

«Сейчас мы видим, что в Чернобыле творится. Вы меня попросили электричество подвести, а им (в Украине. — Прим. БЕЛТА) не надо. Вы понимаете, им не надо. И пускай там что угодно творится, они отпихиваются. Мы силой подвели туда электричество, как я и пообещал — к Чернобыльской станции», — сказал Президент.

Владимир Путин поблагодарил за это главу белорусского государства.

Александр Лукашенко продолжил: «Поэтому люди потихоньку начинают понимать, что есть что, и за кем стоит эта правда. Не сделали бы это за сутки до того, поверьте, через несколько дней мы бы испили всю эту чашу с огромными потерями. Еще раз говорю: они не только по Донбассу готовились нанести удар. Они выстроили позиции для нанесения по Беларуси удара».

«Поэтому не надо оправдываться ни перед кем. Я вижу, как наши, ваши некоторые ведут себя: видите ли, не то сделали. Они бы испили эту чашу больше, чем в середине прошлого века, когда эти фашисты на нас двигались», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко высказал опасения и по поводу действий в Украине иностранных наемников. «Эти иностранные наемники идут вдоль границы Беларуси к Чернобыльской станции. Три момента: они хотят перерезать пути движения российских войск — в спину ударить, как я говорил; второе — они хотят ударить по позициям тех войск, которые у нас остались с белорусско-российских учений; и они не теряют надежду нас втянуть в эту бойню непосредственно, чтобы мы оголили западный участок», — заявил Президент Беларуси.

«Не такие они простые. И что они хотят в Чернобыле сделать, нам еще придется с вами разгадать», — сказал глава государства.

belta.by