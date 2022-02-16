В канун 105-ой годовщины милиции Беларуси, которая состоится 4 марта, отделение информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома объявило конкурс «Лучший короткий ролик ТикТок» (#brest_fortress)!

Учащимся учреждений общего среднего, профессионального и высшего образования области предлагается снять и опубликовать в TikTok оригинальный, познавательный видеоролик (до 1 минуты), который сможет привлечь внимание и завоевать сердца аудитории платформы и жюри.

Принять участие в конкурсе могут все желающие в возрасте от 7 лет.

Конкурс проходит в следующих номинациях:

«Историческая память» (работы, отражающие историческое прошлое белорусской милиции, преемственность поколений);

«Милиция и спорт» (работы, отражающие совместное участие сотрудников ОВД и молодежи в спортивных мероприятиях);

«Я будущий милиционер» (работы, отражающих желание молодежи поступить на службу в органы внутренних дел).

Участникам конкурса предлагается подготовить видеоролики позитивного характера продолжительностью до 1 минуты с хэштегом #brest_fortress.

Важно: конкурсант должен быть подписан на аккаунт ТикТок!

Заявки и авторские работы принимаются на электронный адрес uvd.brest@yandex.by до 28.02.2022 г. Форма заявки – произвольная, с обязательным указанием данных об участнике (Ф.И.О., почтовый и электронный адрес, телефон, краткое описание работы и название номинации).

4 марта 2022 г. наше компетентное жюри объявит трех победителей, которые получат суперпризы от организаторов и спонсоров конкурса. Мы также приготовили десять утешительных призов!

Отделение информации и общественных связей МВД