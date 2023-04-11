Конкурс «Мисс Весна-2023» проведут в Лунинце

Настоящий праздник весны, красоты и творчества ожидается в Лунинце 28 апреля.

Для участия в конкурсе красоты и грации «Мисс Весна – 2023» приглашаются не замужние девушки в возрасте от 18 до 31 года. Участницам конкурса предстоит рассказать зрителям и жюри о себе, показать свои таланты и эрудицию, продемонстрировать спортивный костюм и наряд к вечернему балу.

Подать заявку на участие, а также художественное фото необходимо до 17 апреля на электронный адрес gdkluninec@mail.ru.

Лунинчане и гости города имеют прекрасную возможность поддержать участниц и получить массу положительных эмоций. Мероприятие состоится 28 апреля в ГДК г. Лунинца. Начало в 15.00.

Как это было в прошлом году — смотрите фоторепортаж по ссылке

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