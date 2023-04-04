Общество

Конкурс на лучший символ Года мира и созидания объявлен в Беларуси

04.04.2023
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Министерство культуры объявило конкурс на лучший символ (логотип) «Год мира и созидания», сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

Организаторы конкурса определят лучший символ (логотип) — графический стилизованный образ, символ фирменного стиля, отражающий концепцию проведения Года мира и созидания, которым объявлен в Беларуси 2023-й.

Поучаствовать могут граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории республики.

Конкурсантам необходимо представить заявку на участие, конкурсную работу в электронном виде, а также краткую пояснительную записку в свободной форме с описанием представленной конкурсной работы.

Конкурсные материалы подаются в Министерство культуры на электронную почту uprofart@gmail.com с пометкой «На конкурс на лучший символ (логотип) «Год мира и созидания» не позднее 20 апреля.

 

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