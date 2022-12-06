Общество

КОНКУРС НА ПРЕМИЮ В ОБЛАСТИ ТРУДА ОБЪЯВЛЕН ФЕДЕРАЦИЕЙ ПРОФСОЮЗОВ БЕЛАРУСИ

06.12.2022
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Лауреатами премии могут стать как отдельные работники, так и авторские коллективы и организации всех сфер экономики.

На почетную награду смогут претендовать те специалисты, которые достигли высоких показателей в трудовой или научной деятельности, внедрили в практику собственные рационализаторские предложения. Среди требований на соискание премии авторскими коллективами, в первую очередь наличие научных, научно-исследовательских разработок, технологий и их эффективное применение для решения актуальных проблем предприятий и экономики в целом. Что касается организаций, которые могут стать лауреатами премии, то главные критерии для победы в конкурсе – это рост заработной платы, создание новых рабочих мест, улучшение условий труда и быта работников. Кроме того, один из важнейших показателей здесь – это выполнение обязательств, включенных в коллективный договор организации.

Всего будет присуждено 15 премий представителям разных отраслей экономики – от социальной сферы до промышленности и торговли.  Отдельная награда предусмотрена в номинации «За значительный вклад в развитие социального партнерства».

Кандидатам на соискание премии предстоит пройти несколько конкурсных этапов. Решение о выдвижении отдельных работников, авторского коллектива или в целом организации должно быть принято на собрании первичной профсоюзной организации. Затем, не позднее 20 января 2023 года, все необходимые документы подаются в областную организацию отраслевого профсоюза. Следующий этап – рассмотрение на уровне республиканского комитета отраслевого профсоюза. Непосредственно в комиссию по премии ФПБ документы прошедших предварительный отбор кандидатов должны быть представлены не позднее 5 марта 2023 года.

Вручение заслуженных наград победителям конкурса будет приурочено к Празднику труда – 1 мая. Лауреаты получат дипломы, почетные знаки и денежное вознаграждение.

Надо отметить, что премия в области труда ФПБ – одна из старейших и самых почетных в стране. Присуждается она раз в два года. За предыдущие десятилетия ее лауреатами стали десятки организаций и сотни граждан. Среди них, например, авторский коллектив Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, авторский коллектив службы промышленной безопасности ОАО «Нафтан», коллектив РУП «Белтелеком» и многие другие.

Скачать Положение о премии Федерации профсоюзов Беларуси в области труда

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