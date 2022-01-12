Конституция – это общественный договор, наполненный реальным содержанием

Проект Конституции учитывает назревшие потребности общества, это общественный договор, наполненный реальным содержанием. Об этом заявил председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии Петр Миклашевич во время встречи со студентами Белорусского государственного технологического университета по обсуждению проекта Конституции,

“Время, прошедшее с момента принятия Конституции в 1994 году, показало значимость конституционных положений и сформулированных в ней ценностных ориентиров для стабильного и эволюционного государственно-правового строительства. За прошедшие годы Республика Беларусь укрепила свой суверенитет и независимость, проводит самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику. В настоящее время созданы политические, идеологические, конституционно-правовые, социально-экономические основы устойчивого развития белорусского государства. Вместе с тем современные условия требуют формулирования в Конституции положений, отражающих идеи и цели дальнейшего государственно-правового строительства и общественного развития”, – сказал Петр Миклашевич.

По его словам, задачей Конституционной комиссии, образованной в марте 2021 года в соответствии с решением VI Всебелорусского народного собрания, являлась разработка предложений по изменению Конституции, учитывая реальные особенности социального и политико-правового развития страны, назревшие потребности общества.

“В процессе своей деятельности Конституционная комиссия исходила из следующих факторов. Во-первых, конституционная преемственность. Республика Беларусь идет по эволюционному конституционному пути развития. Конституция основывается на выработанных в процессе самоопределения народа конституционно-правовых традициях, нравственных и духовных идеалах и ценностях. Приверженность общечеловеческим конституционным ценностям, свободе и демократии, справедливости и солидарности предопределяет развитие Беларуси правовым, демократическим, социальным государством. Преемственность конституционных положений – залог устойчивости и безопасности государства, сохранения достигнутого прогресса в политической, экономической, социальной и культурной сферах, – подчеркнул Петр Миклашевич. – Во-вторых, динамизм современного конституционного развития. Эффективное государственно-правовое строительство возможно только на прочном конституционном фундаменте. При этом, с одной стороны, стабильность Конституции является важным условием устойчивого развития общества и государства. С другой стороны, Конституция должна соответствовать изменяющимся общественным отношениям. Мы видим, что динамика общественной жизни обусловливает необходимость увязывать конституционные преобразования с дальнейшим устойчивым и динамичным развитием страны”.

Председатель КС дополнил, что современный общественный прогресс предъявляет новые требования к эффективности и устойчивости системы государственной власти, балансу публичных и частных интересов, оптимальному соотношению общественной безопасности и индивидуальной свободы.

“В-третьих, процессы глобализации и интеграции в современном мире, кардинальные геополитические трансформации актуализируют вопросы укрепления государственного суверенитета, сохранения национальной самобытности народа, конституционной идентичности, опирающихся на богатое культурно-историческое наследие Беларуси. При этом учитывалось, что Конституция является не только совокупностью правовых норм и принципов, обладающих высшей юридической силой, но и является общественным договором, наполненным реальным содержанием, на основе которого достигается общественное согласие и доверие между личностью, обществом и государственной властью”, – констатировал Петр Миклашевич

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