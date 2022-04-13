Консультации по трудоустройству, обучению и переобучению в Лунинецком районе

Каждую третью пятницу месяца, в том числе 15 апреля 2022 года, управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома проводит информационный час для незанятых граждан.

С 15.00 до 16.00 в отделе по занятости населения (г. Лунинец, ул. Фрунзе, 12) граждане могут получить углубленную, комплексную консультацию по содействию в поиске подходящей работы, по вопросам профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения (переобучения), трудовой адаптации, психологической поддержке безработных граждан на рынке труда

Консультацию граждане могут получить также по телефонам 2-14-53, 3-37-25, 3-11-40, 3-10-94. При личном обращении осуществляется индивидуальное консультирование.