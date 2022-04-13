МикашевичиНовости районаОбщество

Консультации по трудоустройству, обучению и переобучению в Лунинецком районе

13.04.2022
76
Businesswoman signs a contract and shakes hands on the deal.

Каждую третью пятницу месяца, в том числе 15 апреля 2022 года, управление по труду, занятости и социальной защите Лунинецкого райисполкома проводит информационный час для незанятых граждан.

С 15.00 до 16.00 в отделе по занятости населения (г. Лунинец, ул. Фрунзе, 12) граждане могут получить углубленную, комплексную  консультацию  по содействию  в поиске подходящей работы, по вопросам профессиональной ориентации  в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения (переобучения), трудовой адаптации, психологической поддержке безработных граждан на рынке труда

Консультацию граждане могут получить также по телефонам 2-14-53, 3-37-25, 3-11-40, 3-10-94. При личном обращении осуществляется индивидуальное консультирование.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of «Тыдзень лесу» праходзіць у Лунінецкім раёне (фотарэпартаж)

«Тыдзень лесу» праходзіць у Лунінецкім раёне (фотарэпартаж)

13.04.2022
Photo of Сабрана мноства новых фактаў аб злачынствах нацыстаў і іх памочнікаў на тэрыторыі Лунінецкага раёна 

Сабрана мноства новых фактаў аб злачынствах нацыстаў і іх памочнікаў на тэрыторыі Лунінецкага раёна 

13.04.2022
Photo of У Лунінецкім раёне зарэгістравана 64 злачынства ў адносінах да непаўналетніх, у тым ліку і сексуальнае насілле

У Лунінецкім раёне зарэгістравана 64 злачынства ў адносінах да непаўналетніх, у тым ліку і сексуальнае насілле

13.04.2022
Photo of День предприятия ОАО «Полесьеэлектромаш»: вакансии, условия труда и порядок трудоустройства (Лунинецкий район)

День предприятия ОАО «Полесьеэлектромаш»: вакансии, условия труда и порядок трудоустройства (Лунинецкий район)

13.04.2022
Photo of Шлюбы, іх скасаванне і нараджэнне дзетак у Лунінецкім раёне

Шлюбы, іх скасаванне і нараджэнне дзетак у Лунінецкім раёне

13.04.2022
Photo of «Толькі боль у сэрцы не сціхне ніколі…» Іван Рудовіч з Лунінца

«Толькі боль у сэрцы не сціхне ніколі…» Іван Рудовіч з Лунінца

13.04.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть