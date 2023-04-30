Контроль скорости, «письма счастья» и принудительное взыскание в Лунинецком районе. Все подробности

Одной из категорий исполнительных документов, находящихся на исполнении в отделе принудительного исполнения Лунинецкого района являются постановления органов МВД Республики Беларусь о наложении административного взыскания в виде штрафа за совершение правонарушения, предусмотренного ст.18.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях «Превышение скоростного режима», зафиксированного работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Как рассказал «Лунінецкім навінам» начальник отдела принудительного исполнения Лунинецкого района Дмитрий Конопацкий, в 2022 г. в отделе на исполнении всего находилось 720 таких постановлений, а за истекший период 2023 г. – 250 постановлений.

Учитывая, что на территории Лунинецкого района в настоящее время установлено 6 стационарных датчиков контроля скорости, а также регулярно устанавливаются мобильные датчики контроля скорости, тема нарушения скоростного режима для наших водителей, к сожалению, остается актуальной.

Что необходимо знать водителям об особенностях наложения административного взыскания за такие правонарушения и о прядке принудительного исполнения наложенных взысканий? Разъясняет Дмитрий Конопацкий:

— В случае фиксации административного правонарушения против безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, административной ответственности подлежит собственник (владелец) транспортного средства и постановление о наложении административного взыскания выноситься в отношении данного лица.

Такие постановления выносятся уполномоченным должностным лицом Министерства внутренних дел без участия лица, в отношении которого ведется административный процесс и вступает в силу с момента его вынесения. Копия постановления в течение трех дней со дня его вынесения вручается или высылается заказным письмом лицу, в отношении которого оно вынесено, по адресу его регистрации.

Также постановление может направляться ему посредством электронной или другой связи, в том числе с использованием глобальной компьютерной сети. Если лицо не согласно с привлечением его к административной ответственности (например, в случае, если транспортное средство в момент фиксации правонарушения находилось во владении или в пользовании другого лица), то в этом случае гражданин в течение одного месяца со дня получения постановления вправе обратиться с соответствующим заявлением в государственную автомобильную инспекцию по месту жительства.

В случае если постановление о привлечении к административной ответственности не обжаловано и не опротестовано, а штраф в течение одного месяца в добровольном порядке не уплачен, копия постановления с представлением о возбуждении исполнительного производства Министерством внутренних дел направляется в орган принудительного исполнения по месту жительства правонарушителя.

Судебный исполнитель в течение трех рабочих дней на основании поступивших документов возбуждает исполнительное производство. Копия постановления о возбуждении производства направляется должнику по адресу, указанному в представлении и исполнительном документе (постановлении о наложении административного взыскания), а также дополнительно должник о возбуждении исполнительного производства информируется посредством СМС-сообшения на абонентский номер, зарегистрированный на его имя у оператора мобильной связи.

Судебным исполнителем по такой категории исполнительных производств срок для добровольного исполнения не предоставляется, так как законодательством уже был предоставлен лицу месячный срок для добровольной уплаты штрафа.

Таким образом, судебный исполнитель сразу же после возбуждения исполнительного производства приступает к принятию мер по принудительному исполнению требования исполнительного документа. Несмотря на то, что по указанным постановлениям в большинстве случаев подлежит взысканию штраф в минимальном размер — 0,5 базовой величины (18,50 рублей), однако и после получения «письма счастья» от судебного исполнителя многие должники не спешат самостоятельно уплатить сумму штрафа и судебный исполнитель вынужден в отношении таких лиц применять принудительные меры по его взысканию.

В первоочередном порядке судебным исполнителем обращается взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника. Сумма, необходимая для погашения долга по исполнительному документу, а также для уплаты принудительного сбора (10% от сумму долга, но не менее 0,5 базовой величины по каждому исполнительному производству) и возмещения всех расходов по исполнению, списывается в бесспорном порядке с банковских счетов должника посредством автоматизированной информационной системы исполнения денежных обязательств.

В случае, если у должника отсутствуют банковские счета (бывают и такие должники) либо отсутствуют денежные средства на счетах, судебный исполнитель по соответствующим базам данных, к которым в настоящее время обеспечен удаленный доступ органам принудительного исполнения, выясняет возможные источники получения заработной платы или иных доходов и при установлении таких сведений исполнительный документ с соответствующим предписанием направляется по месту работы должника для удержания долга из его заработной платы или иного дохода.

При исполнении исполнительных документов данной категории судебным исполнителям очень часто приходится прибегать также к принятию мер в отношении имущества должника. В отношении транспортного средства (иногда и в отношении нескольких транспортных средств) должника судебным исполнителем инициируется запрет на совершении регистрационных действий. В таком случае произвести отчуждением транспортного средства со снятием его с регистрационного учета должник не сможет.

В настоящее время судебными исполнителями отдела будет более активно применятся в отношении должников мера обеспечения исполнения исполнительного документа, как ограничение права управления механическими транспортными средствами. К сожалению, беседы, разъяснения, уговоры, предупреждения со стороны судебного исполнителя по отношению ко многим должникам остаются безрезультативными. В ответ часто можно услышать: «нету времени оплатить», «оплачу потом», «я забыл о долге», «заплачу, когда деньги будут» или же вовсе «я платить ничего не буду». В дальнейшем в отношении таких должников судебными исполнителями отдела сразу же будут выносится постановления об ограничении в управлении механическими транспортными средствами. После этого сесть за руль автомобиля должник сможет лишь после полного погашения долга по исполнительному документу, уплате принудительного сбора и возмещения всех расходов по исполнению.

Необходимо отметить, что в настоящее время между органами МВД и органами принудительного исполнения Министерства юстиции налажен оперативный обмен информацией в электронном виде. Предписания, постановления судебных исполнителей поступают в соответствующие службы МВД в течение нескольких минут. Также оперативно судебный исполнитель может получить всю необходимую информацию о зарегистрированных на имя должника транспортных средствах и наличии у него актуального водительского удостоверения.

Законодательством об исполнительном производстве предусмотрено еще ряд иных мер, которые могут применять для побуждения должника надлежащим образом исполнить требования исполнительного документа (ограничение в праве выезда из Республики Беларусь, «блокировка» связи и др.)

Таким образом, чтобы избежать применения вышеуказанных мер, водителям необходимо элементарно соблюдать правила дорожного движения, установленный скоростной режим и культуру вождения в целом. А если уж получено «письмо счастья» с изображением вашего транспортного средства в момент совершения правонарушения, штраф во избежание дополнительных денежных расходов (в том числе по оплате принудительного сбора и расходов по исполнению) необходимо уплатить в добровольном порядке в установленный законодательством месячный срок.

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