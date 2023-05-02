Контрразведывательный режим ужесточат в Беларуси. Об этом по итогам совещания у Президента заявил журналистам председатель КГБ Иван Тертель,

«По указанию главы государства будет принят ряд мер, связанных с ужесточением контрразведывательного режима. Это, я думаю, всем будет понятно, (нужно. — Прим. БЕЛТА) для того, чтобы работать на упреждение, на профилактику и не допустить в конечном итоге того, что происходит рядом с нами в различных регионах», — заявил глава КГБ.

«Безопасность людей, наших граждан, семей — на первом месте у главы государства. Мы, соответственно, докладываем ему о выполнении тех поручений, которые даны Президентом в связи с этой непростой складывающейся ситуацией. Но хотел бы подчеркнуть, что Президент руку на пульсе держит. И нашим гражданам, не расслабляясь, можно быть уверенными, что делается все, что необходимо», — подчеркнул Иван Тертель.

Он заявил, что прогнозируется значительная эскалация обстановки по периметру Беларуси. Это связано как с темой боевых действий на южном направлении, так и непрекращающимися попытками ряда внешних сил дестабилизировать ситуацию внутри страны.

belta.by

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