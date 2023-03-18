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Кооператоры Лунинецкого района подвели итоги своей работы
Отчетное собрание уполномоченных Лунинецкого райпо состоялось в городском Доме культуры 17 марта.
Об итогах работы кооператоров Лунинетчины за 2022 год проинформировал председатель правления райпо Максим Сумар
На повестке дня было рассмотрено 9 вопросов. В мероприятии приняли участие заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалевич и первый заместитель председателя правления Брестского облпотребсоюза Алексей Макаревич.
Все подробности в ближайших номерах газеты «Лунінецкія навіны»
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