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Кооператоры Лунинецкого района подвели итоги своей работы

18.03.2023
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Отчетное собрание уполномоченных Лунинецкого райпо состоялось в городском Доме культуры 17 марта.

Об итогах работы кооператоров Лунинетчины за 2022 год проинформировал председатель правления райпо Максим Сумар

На повестке дня было рассмотрено 9 вопросов. В мероприятии приняли участие заместитель председателя райисполкома Владимир Ковалевич и первый заместитель председателя правления Брестского облпотребсоюза Алексей Макаревич.

Все подробности в ближайших номерах газеты «Лунінецкія навіны»

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