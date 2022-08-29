Коронавирусная инфекция. Единственный способ, позволяющий существенно снизить риски — вакцинация (Лунинецкий район)

На Лунинетчине продолжается прививочная кампания против коронавирусной инфекции. С августа начали вакцинировать детей против COVID-19. Об этом и порядке основной и бустерной вакцинации рассказывает главный санитарный врач района Виталий Дегтярев:

– С распространением мутаций коронавируса все чаще COVID-19 встречается у детей, особенно с хроническими заболеваниями. Инфекция может протекать как в легкой и средней степени, так и в тяжелой или осложненной формах. В настоящее время изменился порядок проведения вакцинации населения. Определено, что первичная – проводится для детей 5-17 лет двумя дозами вакцины SINOPHARM; для взрослых (18 лет и старше) – одной дозой Спутник Лайт, двумя дозами Гам-КОВИД-Вак или SINOPHARM.

В период беременности и грудного вскармливания, а также лицам, имеющим противопоказания к введению Спутник Лайт или Гам-КОВИД-Вак, бустерная вакцинация проводится с использованием вакцины SINOPHARM.

Не менее актуальным на сегодняшний день является проведение бустерной вакцинации для граждан старше 18 лет через шесть и более месяцев после основного полного курса. Она может быть сделана и пациентам после выздоровления, в том числе после перенесенной инфекции COVID-19.

С приближением осени и сезона острых респираторных заболеваний допускается совместное применение вакцин против коронавирусной инфекции и гриппа (за исключением живой вакцины). Получить прививки можно в амбулаторно-поликлинической организации здравоохранения после прохождения врачебного осмотра.

Рекомендуется сделать бустерную вакцинацию в августе-сентябре, пока нет выраженного подъема заболеваемости инфекцией COVID-19. Единственный способ, позволяющий уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции и предотвратить тяжелое течение заболевания, – это вакцинация! Примите правильное решение!