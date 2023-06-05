Косовица: нарушения при заготовке кормов в Брестской области

Комитетом государственного контроля Брестской области на постоянной основе осуществляется контроль за проведением сельхозорганизациями области кормозаготовки. В период с 15 мая по 1 июня 2023 года контрольные мероприятия выборочно были проведены в 10 сельскохозяйственных организациях области, об этом “Лунінецкім навінам” сообщили в надзорном ведомстве.

При проведении контрольно-аналитических мероприятий Комитетом установлены факты нарушений отраслевого регламента при заготовке кормов из трав.

Выявлена закладка зеленой массы выше или ниже установленной технологией влажности (в двух хозяйствах Брестского, еще двух – Малоритского районов).

Из-за низких темпов кормоуборочных работ производилась уборка переросших трав в одном хозяйстве Брестского и трёх хозяйствах Малоритского районов.

Такие нарушения влияют на ухудшение качества заготавливаемых кормов и их питательности.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий в целях принятия мер реагирования проинформированы местные органы власти, в адрес сельскохозяйственных организаций, в которых выявлены нарушения (недостатки) направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений.

Контроль за ходом проведения кормозаготовки будет продолжен.

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