Коссовский дворцово-парковый ансамбль торжественно открыли после многолетней реконструкции

В Ивацевичском районе торжественно открыли после многолетней реконструкции памятник архитектуры XIX века — Коссовский дворцово-парковый ансамбль,

Работы по реставрации объекта историко-культурного наследия начались в мае 2008 года. Перед этим в течение трех лет специалисты ОАО «Брестреставрация» трудились над научно-проектной документацией по восстановлению объекта. Реализация амбициозного проекта включала в себя несколько этапов: реставрацию внутри и снаружи самого дворца Пусловских, создание музейной экспозиции, прокладку инженерных сетей, благоустройство территории.

Финансирование строительства велось по государственной инвестиционной программе на паритетных началах из республиканского и областного бюджетов. В итоге за неполные 15 лет в реконструкцию дворцово-паркового комплекса было вложено свыше Br34 млн, в том числе за этот год — более Br6 млн.

В торжественной церемонии открытия и ввода в эксплуатацию уникального объекта приняли участие министр культуры Анатолий Маркевич, председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, председатель Ивацевичского райисполкома Александр Грицук, приглашенные на новогодний бал представители талантливой молодежи Брестской области.

После того, как была перерезана символическая красная ленточка, сотрудники комплекса провели для гостей экскурсию по залам дворца, познакомили с музейно-выставочной экспозицией. Коссовский дворец возвела в 1838 году семья магнатов и промышленников Пусловских. Выбор места был связан с соседней исторической усадьбой, где, по официальной версии, в 1746 году родился Тадеуш Костюшко. Среди гостей дворца бывали Наполеон Орда, Генрик Сенкевич, Элиза Ожешко, Юзеф Пилсудский, Вацлав Ластовский.

«В славной истории этого дворца были разные страницы. Но поистине возрождение комплекса произошло в новейшей истории нашей страны — независимой суверенной Беларуси», — подчеркнул Анатолий Маркевич.

Он отметил, что государство вкладывает огромные средства в сохранение историко-культурного наследия: только за этот год на реконструкцию, реставрацию объектов было направлено порядка Br50 млн. «Это наша основа, потому что мы обязаны знать свою историю и на этом воспитывать молодое поколение. Я уверен, что Коссовский дворцово-парковый ансамбль среди других сакральных объектов брестской земли будет местом притяжения, магнитом для многочисленных туристов, которые уже приезжают и будут приезжать сюда, для того чтобы насладиться архитектурой, этим уникальным местом, проникнуться историей нашей страны», — сказал министр культуры.

Праздник в Коссово продолжил областной новогодний бал для лучших студентов и учащихся, в котором приняли участие более 50 юношей и девушек.

belta.by