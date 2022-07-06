Костевич рассказала, в каких ситуациях работники предприятий смогут получить господдержку

Работники предприятий, которые оказались в режиме вынужденной неполной занятости либо были уволены, могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. Об этом сообщила журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич по итогам совещания Президента с руководством Совета Министров, на котором обсуждались в том числе и дополнительные меры в социально-трудовой сфере, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметила, что в ситуации, когда на некоторых промышленных предприятиях есть факты неполной занятости работников, простоя, возникает необходимость максимально поддержать человека, у которого в этой ситуации, бесспорно, упадут доходы, уровень заработной платы. Для этого был предложен механизм адресной социальной помощи. Она оказывается конкретному человеку, но затрагивает в целом и семью, так как рассчитывается исходя из среднедушевого дохода семьи.

На рассмотрение главы государства был вынесен проект соответствующего закона, однако по результатам дискуссий принято решение зафиксировать дополнительные меры в проекте указа Президента. Подготовка такого документа занимает меньше времени.

По словам Ирины Костевич, решено откорректировать действующий механизм адресной социальной помощи в части предоставления документов, подтверждающих доход. Если сейчас нужно предоставить документы за 12 месяцев, чтобы государство оказало поддержку, то в новом указе этот период будет сокращен до 3 месяцев для тех работников, которые оказались в режиме вынужденной неполной занятости либо были уволены. «Тем самым мы адресно, точечно помогаем человеку и его семье решить проблему в связи со снижением дохода», — отметила министр.

Принимать решение об оказании поддержки будут по-прежнему органы исполнительной власти на местах. «Мы не меняем эти подходы. Именно там, где живет человек, там знают проблему семьи и человека, — пояснила министр. — Человеку надо написать заявление, подать документы в рамках государственной услуги «одно окно», и уже соответствующие органы будут принимать решение».

Дополнительные меры, которые будут прописаны в указе, затронут также и трудовые отношения работников и нанимателей. «Обсуждался вопрос, как предоставить более широкие полномочия нанимателю, но при этом обеспечить баланс прав и обязанностей нанимателя и человека», — обратила внимание Ирина Костевич. До того, как вынести предложения в этой сфере на уровень Президента, их обсудили на диалоговых площадках, в том числе в Национальном совете по трудовым и социальным вопросам. Был запрос от промышленных предприятий по изменению норм о существенных условиях труда, сверхурочной работе, временном переводе.

Министр отметила, что подобный запрос был и в 2020-м году, когда промышленности нужно было оперативно перестроить работу в условиях COVID-19. «Сегодня такая необходимость тоже есть как ответ на санкции, которые предприняты по отношению к нашим промышленным предприятиям, — быстро, оперативно, гибко перестроиться с тем, чтобы не потерять трудовые коллективы, поддержать человека и при этом обеспечить работу предприятий, перестроив его в текущих условиях», — сказала она.

Относительно сроков принятия нового указа она сообщила: «Как всегда, очень быстро. Срок у нас один — все делаем срочно и оперативно, этого требует время».