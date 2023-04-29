«Красивый двор» Дом семейного типа в Микашевичах — душа, тепло и уют (Лунинецкий район)

Лунинетчина присоединилась к акции «Красивый двор». Сегодня, 29 апреля, председатель Лунинецкой районной организации Белорусского фонда мира, председатель Лунинецкого районного Совета депутатов Виктор Рафалович совместно с депутатом областного Совета депутатов, генеральным директором РУПП «Гранит» Эдуард Гаврилкович побывали в гостях у воспитанников детского дома семейного типа г. Микашевичи.

Гости приехали в рамках акции «Красивый двор» проекта «Мой мирный дом» — совместной инициативы Белорусского фонда мира и Белорусской нотариальной палаты, которая реализуется в​ нашей республике с марта 2023 года. Причем с полезными подарками.

– В этом наборе – более 100 наименований семян овощей и цветов. Безусловно, не лишними будут в хозяйстве и инструменты для работы на земле, – подчеркнул Виктор Анатольевич. – Все это позволит сделать еще краше вашу дворовую территорию, а также будет содействовать трудовому воспитанию детей.

Не останутся без применения и фирменные кепки, шопперы, часы и другие повседневные вещи с логотипом РУПП «Гранит».​ Также найдут достойное место в помещениях детского дома семейного типа и красивые панно с космическими пейзажами карьера Микашевичи. Не обошлось и без сладких угощений, в том числе приготовленными воспитанниками.

– За годы существования нашего дома, выпустили 12 человек. Сегодня у нас растут 6 мальчиков и девочек разного возраста, ​ – рассказывает мама-воспитатель Ольга Манойленко. ​ – Они растут замечательными. Стараются хорошо учиться и во всем помогать нам с мужем.

Ольга и Вячеслав Манойленко не просто​ окружили детей заботой и вниманием. Они предпринимают все возможное, чтобы воспитанники выросли добрыми, трудолюбивыми и искренними. Гости убедились в этом во время​ небольшой экскурсии по территории дома и внутренним помещениям.

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