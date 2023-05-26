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Красная цена на клубнику в Лунинецком районе

26.05.2023
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С каждым днём клубничный сезон в Лунинецком районе набирает всё больший размах. Пока “расходится” ягода из теплиц. но уже появляется и грунтовая клубника. Хотя у кого-то  она ещё цветёт. Всё зависит от сорта… 

В Дворце, ягодном центре нашего края,  пока только готовятся к массовому “наплыву” покупателей.  На утро пятницы, 26 мая, клубнику можно было купить от 12 до 15 рублей за килограмм. В соцсетях стоимость колеблется от 10 до 15 рублей. А вот закупщики уже стараются сбить цену….  

Кстати, в самом Лунинце есть и привозная ягода из других регионов…

 Подробности о нынешнем клубничном сезоне в Лунинецком районе читайте в газете “Лунінецкія навіны” за 26 мая

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