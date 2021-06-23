Общество

Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 24 июня

Красный уровень опасности из-за жары объявлен в Беларуси 24 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ожидается переменная облачность. Местами по стране, а по Гродненской области на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. В дневные часы по западу при грозах местами ожидаются сильные дожди, возможен град. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, при грозах – с порывами до 14 м/с, днем по западу в отдельных районах – до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 17-23 градусов выше нуля. Днем будет 29-34 жары; на большей части Гомельской и Могилевской областей, на остальной территории местами – плюс 35-36.

Напоминаем, как сократить негативные последствия жаркой погоды на организм.

Теги
Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of Как пройдут «Лунінецкія клубніцы»?

Как пройдут «Лунінецкія клубніцы»?

Photo of Высокий класс пожарной опасности установился в лесах Брестской области

Высокий класс пожарной опасности установился в лесах Брестской области

Photo of Лукашенко: 22 июня – день памяти и скорби, разделивший жизнь народа на до и после

Лукашенко: 22 июня – день памяти и скорби, разделивший жизнь народа на до и после

Photo of До +36 °С ожидается в Беларуси 23 июня – объявлен красный уровень опасности

До +36 °С ожидается в Беларуси 23 июня – объявлен красный уровень опасности

Photo of Лунинетчина присоединилась к Всебелорусской минуте молчания

Лунинетчина присоединилась к Всебелорусской минуте молчания

Photo of Аддзел аховы чакае моладзь

Аддзел аховы чакае моладзь

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть