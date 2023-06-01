Кражи денег с банковских карт. Достаточно только потерять бдительность и денег нет…

В настоящее время актуален такой вид киберугроз как кардинг. Кардинг – преступная деятельность, связанная с использованием банковских платежных карт (далее по тексту – БПК) или их реквизитов, направленная на завладение денежными средствами и не инициированная или не подтвержденная владельцем.

Распространенным способом таких хищений является использования подлинной БПК, которая, по какой-то причине выбыла из пользования законного владельца (украдена, утеряна, передана самостоятельно и т.д.).

Для предотвращения подобной ситуации следует соблюдать ряд правил:

1. Обязательно храните в тайне ПИН-код к БПК. Для обеспечения безопасности ПИН-кода запомните его или храните отдельно от карты в неявном виде, но ни в коем случае не записывайте на самой карте. Помните, что независимо от обстоятельств никто не вправе требовать от Вас значение ПИН-кода: ни представители правоохранительных органов, ни кассиры торговых точек, ни представители банка.

2. Храните БПК в безопасном месте, исключая доступ к ней третьих лиц. Не оставляйте карту на виду, чтобы предотвратить несанкционированное копирование реквизитов карты.

3. Установите лимиты расходования средств и подключите услуги оповещения о транзакциях.

4. При снятии денежных средств в банкомате обращайте внимание на людей, стоящих за вами в очереди. В случае необходимости попросите их отойти на расстояние, при котором они не могут увидеть вводимый ПИН код. Набирайте его быстро, заученными движениями и желательно несколькими пальцами. При вводе ПИН-кода на клавиатуре прикрывайте клавиатуру рукой, кошельком или сумочкой.

5. При проведении операции в организациях торговли и сервиса не выпускайте карту из вида. При необходимости проследуйте к месту установки терминала для проведения оплаты.

6. Обращайте особое внимание на действия кассира. Если он пытается провести БПК через терминал более одного раза, уточните причину повторного использования карты (такой причиной может быть, как технический сбой, так и попытка несанкционированного доступа к Вашим данным: при использовании поддельного платежного терминала злоумышленники часто фотографируют на скрытую камеру реквизиты карты, второй проход необходим для фиксации ее обратной стороны, содержащей CVV/CVC-код).

Для совершения операций за пределами Республики Беларусь, либо с использованием сети Интернет рекомендуется:

1. Открыть отдельный счет с выпуском новой БПК и пополнять его по мере необходимости (например, с помощью услуги перевода средств между БПК в системе «Интернет-банкинг»).

2. По возвращении из поездки желательно перевести оставшиеся денежные средства на другой счет.

3. При выборе БПК предпочтение следует отдать карте с чипом (стандарт EMV), т.к. она имеет более высокий уровень безопасности и лучше защищена от подделки.

4. Установите лимиты расходования средств и подключите услуги оповещения о транзакциях. Особенно важно соблюдать этот пункт при открытом овердрафте.

5. При обнаружении пропажи БПК, подозрении на совершение мошеннических операций либо в случае изъятия карты банкоматом или кассиром в торговой точке или пункте выдачи наличных следует как можно быстрее заблокировать карту.

6. При выборе банкомата или инфокиоска отдавайте предпочтение тому устройству, которое расположено в хорошо освещенном людном месте, т.к. на такое устройство сложнее установить «скиммер». Желательно пользоваться терминалами, установленными внутри охраняемых помещений.

Подготовила Ирина Ванюк, старший оперуполномоченный Лунинецкого РОВД