Круговорот революций в природе: почему воспылал Казахстан и кто может стать следующим? ЭТО ДРУГОЕ (видео)

Круговорот революций в природе. Почему сейчас воспылал Казахстан и кто может стать следующим, если заранее не подложить соломку? Выбираем — Миротворцы ОДКБ или террористические атаки, но уже вне Азиатского периметра и далеко за границами Ближнего Востока. Нам это нужно?

Несмотря на отсутствие общей границы с Казахстаном, его проблема может стать проблемой и нашей, и Дуды, и Макрона с Урсулай фон дер Ляйн.

Так что высказывать европейскую обеспокоенность о том, что был отдан приказ стрелять на поражение по вооруженным до зубов террористам, и при этом смотреть на исчезающий в дыму акимат Алматы – это по крайней мере странно. Но для ЕС и США – это другое.