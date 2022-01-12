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Круговорот революций в природе: почему воспылал Казахстан и кто может стать следующим? ЭТО ДРУГОЕ (видео)

12.01.2022
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Круговорот революций в природе. Почему сейчас воспылал Казахстан и кто может стать следующим, если заранее не подложить соломку? Выбираем — Миротворцы ОДКБ или террористические атаки, но уже вне Азиатского периметра и далеко за границами Ближнего Востока. Нам это нужно?

Несмотря на отсутствие общей границы с Казахстаном, его проблема может стать проблемой и нашей, и Дуды, и Макрона с Урсулай фон дер Ляйн.

Так что высказывать европейскую обеспокоенность о том, что был отдан приказ стрелять на поражение по вооруженным до зубов террористам, и при этом смотреть на исчезающий в дыму акимат Алматы – это по крайней мере странно. Но для ЕС и США – это другое.

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