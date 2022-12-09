КСУП «Хвоецкое» приглашает на участие в переговорах по выбору проектировщика

ПРИГЛАШЕНИЕ на участие в переговорах по выбору проектировщика по объекту «Реконструкция комплекса по производства молока и выращиванию ремонтного молодняка»

1. Способ проведения переговоров. Переговоры без проведения процедуры снижения цены заказа и предварительного квалификационного отбора участников. 2. Наименование организатора переговоров КОММУНАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “ХВОЕЦКОЕ” 3. Место нахождения организатора. ул. Новая,19, 225672 п/о Вулька-1, Лунинецкий р-н, Брестская обл 4. Банковские реквизиты организатора. р/с BY80BAPB30122802500310000000 в Ц БУ №118 в г.Лунинце Региональной дирекции по Брестской области ОАО”Белагропромбанк” УНН 200172918, код BAPBBY2X 5. Контактные телефоны организатора. + 375 1647 73230, зам. Дир. Борисевич В.Л. 80447240113, (сп. По ор. Зак. Мелюх А.В. 80447221709). 6. Адрес электронной почты организатора. spk.hvoezkoe@gmail.com 7. Фамилия, имя, отчество ответственного лица, его контактные телефоны и факс. + 375 1647 73233, зам. Дир. Борисевич В.Л. 80447240113. 8. Предмет заказа. Выбор генподрядчика для выполнения проектно- изыскательских работ по объекту: «Реконструкция комплекса по производству молока и выращиванию ремонтного молодняка» 9. Цена заказа. 190 000 бел. руб 10. Ориентировочные сроки выполнения заказа. Декабрь 2022 года Январь 2023 года 11. Порядок получения документации для переговоров. Документация для переговоров предоставляется в бумажной либо в электронной форме по письменному обращению (заявке) участника, либо направляется участникам вместе с настоящим приглашением. 12. Дата и время начала подачи предложений для переговоров. 09.12.2022 г. 08:00. 13. Дата и время окончания подачи предложений для переговоров. 15.12.2022 г. 11:00. 14. Место и порядок подачи участниками предложений. 15. Место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.__________ 16. Дата и место проведения переговоров и подведения их итогов. _______________________________________ 17. Совокупность критериев, указанных в документации для переговоров, в соответствии с которыми определяется победитель переговоров. _________________________________________ 18. Сроки заключения соответствующего договора. ул. Новая,19, 225672 п/о Вулька-1, Лунинецкий р-н, Брестская обл Предложение должно соответствовать требования указанным в документации для переговоров. Срок действия предложения должен составлять не менее 60 календарных дней. Предложение, поступившее по истечении срока для подготовки и подачи предложений, не открывается. ул. Новая,19, 225672 п/о Вулька-1, Лунинецкий р-н, Брестская обл 15.12.2022 г. в 11:30. ул. Новая,19, 225672 п/о Вулька-1, Лунинецкий р-н, Брестская обл Комиссия изучает предложения не более 5-ти рабочих дней со дня вскрытия конвертов При оценке предложений участников будет учитываться соответствие предложений требованиям, указанным в документации для переговоров, стоимость предложения и срок выполнения работ. С победителем переговоров будет заключен договор Заказчиком не позднее 10 (десяти) календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров. В заключаемый договор включаются существенные условия, сформированные по результатам проведения переговоров.

Организатор переговоров имеет право на отказ от переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

Директор В.А. Лозицкий