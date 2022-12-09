КСУП «Хвоецкое» приглашает на участие в переговорах по выбору проектировщика
ПРИГЛАШЕНИЕ на участие в переговорах по выбору проектировщика по объекту «Реконструкция комплекса по производства молока и выращиванию ремонтного молодняка»
|1. Способ проведения переговоров.
|Переговоры без проведения процедуры снижения цены заказа и предварительного квалификационного отбора участников.
|2. Наименование организатора переговоров
КОММУНАЛЬНОЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“ХВОЕЦКОЕ”
|3. Место нахождения организатора.
ул. Новая,19, 225672 п/о Вулька-1,
Лунинецкий р-н, Брестская обл
|4. Банковские реквизиты организатора.
р/с BY80BAPB30122802500310000000
в Ц БУ №118 в г.Лунинце Региональной дирекции по Брестской области
ОАО”Белагропромбанк”
УНН 200172918, код BAPBBY2X
|5. Контактные телефоны организатора.
|+ 375 1647 73230, зам. Дир. Борисевич В.Л. 80447240113, (сп. По ор. Зак. Мелюх А.В. 80447221709).
|6. Адрес электронной почты организатора.
|spk.hvoezkoe@gmail.com
|7. Фамилия, имя, отчество ответственного лица, его контактные телефоны и факс.
|+ 375 1647 73233, зам. Дир. Борисевич В.Л. 80447240113.
|8. Предмет заказа.
|Выбор генподрядчика для выполнения проектно- изыскательских работ по объекту: «Реконструкция комплекса по производству молока и выращиванию ремонтного молодняка»
|9. Цена заказа.
|190 000 бел. руб
|10. Ориентировочные сроки выполнения заказа.
|Декабрь 2022 года Январь 2023 года
|11. Порядок получения документации для переговоров.
Документация для переговоров предоставляется в бумажной либо в электронной форме по письменному обращению (заявке) участника, либо направляется участникам вместе с настоящим приглашением.
|12. Дата и время начала подачи предложений для переговоров.
|09.12.2022 г. 08:00.
|13. Дата и время окончания подачи предложений для переговоров.
|15.12.2022 г. 11:00.
14. Место и порядок подачи участниками предложений.
15. Место, дата и время проведения процедуры вскрытия конвертов с предложениями для переговоров.__________
16. Дата и место проведения переговоров и подведения их итогов.
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17. Совокупность критериев, указанных в документации для переговоров, в соответствии с которыми определяется победитель переговоров.
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18. Сроки заключения соответствующего договора.
ул. Новая,19, 225672 п/о Вулька-1,
Лунинецкий р-н, Брестская обл
Предложение должно соответствовать требования указанным в документации для переговоров.
Срок действия предложения должен составлять не менее 60 календарных дней.
Предложение, поступившее по истечении срока для подготовки и подачи предложений, не открывается.
ул. Новая,19, 225672 п/о Вулька-1,
Лунинецкий р-н, Брестская обл
15.12.2022 г. в 11:30.
ул. Новая,19, 225672 п/о Вулька-1,
Лунинецкий р-н, Брестская обл Комиссия изучает предложения не более 5-ти рабочих дней со дня вскрытия конвертов
При оценке предложений участников будет учитываться соответствие предложений требованиям, указанным в документации для переговоров, стоимость предложения и срок выполнения работ.
С победителем переговоров будет заключен договор Заказчиком не позднее 10 (десяти) календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров. В заключаемый договор включаются существенные условия, сформированные по результатам проведения переговоров.
Организатор переговоров имеет право на отказ от переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.
Директор В.А. Лозицкий