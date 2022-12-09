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КСУП «Хвоецкое» приглашает на участие в переговорах по выбору проектировщика

09.12.2022
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ПРИГЛАШЕНИЕ на участие в переговорах по выбору проектировщика по объекту «Реконструкция комплекса по производства молока и выращиванию ремонтного молодняка» 

1.   Способ проведения переговоров.Переговоры без проведения процедуры снижения цены заказа и предварительного квалификационного отбора участников.
2.  Наименование организатора переговоров

КОММУНАЛЬНОЕ           

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ

УНИТАРНОЕ  ПРЕДПРИЯТИЕ

“ХВОЕЦКОЕ”

3.  Место нахождения организатора.

ул. Новая,19, 225672 п/о Вулька-1,

Лунинецкий р-н, Брестская обл

4.  Банковские реквизиты организатора.

р/с BY80BAPB30122802500310000000

в  Ц БУ №118 в г.Лунинце Региональной                     дирекции по Брестской области

ОАО”Белагропромбанк” 

                              УНН 200172918,  код  BAPBBY2X

5.  Контактные телефоны организатора.+ 375 1647 73230, зам. Дир. Борисевич В.Л.  80447240113, (сп. По  ор. Зак. Мелюх А.В. 80447221709).
6.  Адрес электронной   почты организатора.spk.hvoezkoe@gmail.com
7.  Фамилия, имя, отчество ответственного лица, его контактные телефоны и факс.+ 375 1647 73233, зам. Дир. Борисевич В.Л.  80447240113.
8.  Предмет заказа.Выбор генподрядчика для выполнения проектно- изыскательских работ по объекту: «Реконструкция комплекса по производству молока и выращиванию ремонтного молодняка»
9.  Цена заказа. 190 000 бел. руб
10. Ориентировочные   сроки   выполнения заказа.Декабрь 2022 года Январь 2023 года
11. Порядок получения документации для переговоров.

Документация для переговоров предоставляется в бумажной либо в электронной форме по письменному обращению (заявке) участника, либо направляется участникам вместе с настоящим приглашением.

 

 

12. Дата      и      время      начала      подачи предложений для переговоров.09.12.2022 г.  08:00.
13. Дата    и    время    окончания    подачи предложений для переговоров.15.12.2022 г. 11:00.

14. Место и порядок подачи участниками предложений.

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Место,    дата    и    время    проведения процедуры       вскрытия       конвертов      с предложениями для переговоров.__________                  

16. Дата и место проведения переговоров и подведения их итогов.

_______________________________________

17. Совокупность критериев, указанных в документации       для       переговоров,       в соответствии   с   которыми   определяется победитель переговоров.

_________________________________________

18. Сроки  заключения   соответствующего договора.

 

 

 

 

 

ул. Новая,19, 225672 п/о Вулька-1,

Лунинецкий р-н, Брестская обл

Предложение должно соответствовать требования указанным в документации для переговоров.

Срок действия предложения должен составлять не менее 60 календарных дней.

Предложение, поступившее по истечении срока для подготовки и подачи предложений, не открывается.

 

ул. Новая,19, 225672 п/о Вулька-1,

Лунинецкий р-н, Брестская обл

15.12.2022 г. в 11:30.

 

 

ул. Новая,19, 225672 п/о Вулька-1,

Лунинецкий р-н, Брестская обл Комиссия изучает предложения не более 5-ти рабочих дней со дня вскрытия конвертов

При оценке  предложений  участников   будет учитываться соответствие предложений   требованиям, указанным в документации       для переговоров, стоимость предложения и срок выполнения работ.

С победителем переговоров будет заключен договор Заказчиком не позднее 10 (десяти) календарных дней после утверждения протокола о проведении переговоров. В заключаемый договор включаются существенные условия, сформированные по результатам проведения переговоров.

            Организатор переговоров имеет право на отказ от переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

Директор  В.А. Лозицкий

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