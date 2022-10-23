Кто кроме мамы может пойти в декретный отпуск и как он будет оплачен. Комментарий специалиста

О поддержке семей с детьми государством в проекте «Страна говорит» рассказала первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома Елена Феденко.

«Государственная семейная политика очень многогранна и прежде всего направлена на создание благоприятных условий для воспитания и развития детей. Основным звеном, я считаю, являются выплаты государственных пособий. На сегодняшний день в республике существует их 11 видов. Начинается все с декретного отпуска: пособие по материнству, семейное пособие, по временной нетрудоспособности. В Брестской области за первое полугоде было выплачено более Br300 млн и получили эти выплаты более 450 тыс. (человек. — Прим. БЕЛТА). И цифра эта увеличивается», — сказала Елена Феденко.

Она обратила внимание, что в республике действует практика выплаты пособия по временной нетрудоспособности. «Оно выдается маме на 126 календарных дней, то есть она может находиться на больничном до и после родов. И после родов предоставляется отпуск до трех лет. При этом отпуск может получить как мама, так и папа, брат или сестра, то есть тот человек, который будет ухаживать за ребенком. Отпуск длится 3 года и оплачивается вне зависимости от того, какой доход был до ухода в отпуск и была ли женщина занята. И задержек в этом плане нет», — сказала Елена Феденко.

Специалист также отметила, что в республике, и в Брестской области в частности, количество пап, которые уходят в декрет, минимальное — менее 1%.

Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента

belta.by

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