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Кто лучше всех знает Беларусь среди учащихся в Лунинецком районе?
Районный турнир «Я ведаю сваю краiну» по скоростной сборке спилс-карт Республики Беларусь провели среди учащейся молодёжи Лунинецкого района.
По итогам турнира места были распределены следующим образом:
3 место — команда «БУМ» школы 1 г.Микашевичи;
2 место — команда «СИЛА» Дятловичской школы;
1 место — команда «ГЛОБУСЫ» школы 4 г.Лунинца
Команды «Сало» школы 2 г.Лунинца и «Волчья стая» школы 4 г.Лунинца награждены сертификатами участников.