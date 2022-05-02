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Кто лучше всех знает Беларусь среди учащихся в Лунинецком районе?

02.05.2022
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Районный турнир «Я ведаю сваю краiну» по скоростной сборке спилс-карт Республики Беларусь провели среди учащейся молодёжи Лунинецкого района.

По итогам турнира места были распределены следующим образом:

3 место — команда «БУМ» школы 1 г.Микашевичи;
2 место — команда «СИЛА» Дятловичской школы;
1 место — команда «ГЛОБУСЫ» школы 4 г.Лунинца

Команды «Сало» школы 2 г.Лунинца и «Волчья стая» школы 4 г.Лунинца награждены сертификатами участников.

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