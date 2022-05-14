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Кто лучшие туристы в Лунинецком районе? Определили!

14.05.2022
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13-14 мая в лесном массиве возле гимназии г.Лунинца состоялись традиционные туристские соревнования среди учащихся, в которых приняли участие 8 команд из 6 учреждений образования.

Всего было 4 конкурса: командное ориентирование, фигурное вождение велосипеда, техника пешеходного марширования и вязка туристских узлов.

Места распределились следующим образом.

Командное ориентирование:
1. Гимназия г. Лунинца;
2. Язвинская СШ;
3. Синкевичская СШ.

Фигурное вождение велосипеда:
1. Полесская СШ;
2. Язвинская СШ (от ЦДТ);
3. Язвинская СШ.

Техника пешеходного туризма:
1. Язвинская СШ;
2. Полесская СШ;
3. Синкевичская СШ.

Вязка туристских узлов:
1. Язвинская СШ;
2. Полесская СШ;
3. Синкевичская СШ.

В общекомандном зачёте победителям стала команда Язвинской средней школы (рук. Абрамчук В.Г.).
Второе место у Полесской средней школы (рук. Антонович Э.С.). На третьем месте Синкевичская средняя школа ( рук. Кривулец А.Н.).
Поздравляем победителей!!!

Информация и фото отдела образования Лунинецкого райисполкома

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