Кто лучшие туристы в Лунинецком районе? Определили!

13-14 мая в лесном массиве возле гимназии г.Лунинца состоялись традиционные туристские соревнования среди учащихся, в которых приняли участие 8 команд из 6 учреждений образования.

Всего было 4 конкурса: командное ориентирование, фигурное вождение велосипеда, техника пешеходного марширования и вязка туристских узлов.

Места распределились следующим образом.

Командное ориентирование:

1. Гимназия г. Лунинца;

2. Язвинская СШ;

3. Синкевичская СШ.

Фигурное вождение велосипеда:

1. Полесская СШ;

2. Язвинская СШ (от ЦДТ);

3. Язвинская СШ.

Техника пешеходного туризма:

1. Язвинская СШ;

2. Полесская СШ;

3. Синкевичская СШ.

Вязка туристских узлов:

1. Язвинская СШ;

2. Полесская СШ;

3. Синкевичская СШ.

В общекомандном зачёте победителям стала команда Язвинской средней школы (рук. Абрамчук В.Г.).

Второе место у Полесской средней школы (рук. Антонович Э.С.). На третьем месте Синкевичская средняя школа ( рук. Кривулец А.Н.).

Поздравляем победителей!!!

Информация и фото отдела образования Лунинецкого райисполкома