Материальная помощь к новому учебному году

Ежегодно перед новым учебным годом проходит кампания по оказанию семьям помощи в подготовке детей к школе, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Услуга оказывается через предоставление единовременной материальной помощи, государственной адресной социальной помощи, благотворительной помощи, а также помощи по месту работы родителей.

Единовременную материальную помощь могут получить семьи, воспитывающие троих и более детей независимо от дохода семьи. На каждого ребенка-школьника выплачивается 30% БПМ, действующего на 1 августа 2022 года.

С запросом следует обращаться в органы по труду, занятости и социальной защите (территориальный центр соцобслуживания населения) в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей ребенка; в Минске, отдельных районах Брестской, Витебской и Гродненской областей — по месту учебы ребенка.

В министерстве отметили, что практически во всех регионах страны уже начали принимать заявления для оказания подобного рода помощи.

Государственная адресная социальная помощь предоставляется в виде единовременного и/или ежемесячного социальных пособий. Ее могут получить малообеспеченные семьи, которые воспитывают несовершеннолетних детей (в том числе многодетные). Размер выплат определяется районными комиссиями индивидуально для каждого случая исходя из дохода семьи и конкретной жизненной ситуации.

Чтобы получить матпомощь, следует обратиться в службу «одно окно» местного исполнительного и распорядительного органа или в орган по труду, занятости и социальной защите (территориальный центр социального обслуживания населения) в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту пребывания) одного из родителей.

Работники, у которых есть дети школьного возраста, могут рассчитывать на помощь по месту работы в соответствии с коллективными договорами, другими локальными актами.

Кроме того, в июле-августе по всей стране пройдут благотворительные акции, ярмарки «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу», «В школу с улыбкой», «Портфель первоклассника» и др., организованные территориальными центрами социального обслуживания населения, благотворительными фондами и общественными объединениями.

В прошлом году различного вида помощь на подготовку детей к учебному году была оказана на сумму Br27,6 млн. Единовременную материальную помощь получили 110,2 тыс. многодетных семей на 220,5 тыс. детей-школьников. Средний размер материальной помощи в целом по республике составил Br71.