Кто стал лучшими баскетболистками? (Лунинецкий район)

В спортивном зале ГУО «Средняя школа N1 г.Микашевичи» состоялся второй финальный тур первенства района по баскетболу среди девушек.

Результаты встреч: Любачинская средняя школа — средняя школа N3 г.Лунинца 10:11; Кожан-Городокская средняя школа — средняя школа N1 г.Микашевичи 14:37; Любачинская средняя школа — Дятловичская средняя школа 6:48; средняя школа N3 г.Лунинца — Кожан-Городокская средняя школа 17:26.

В решающем матче сошлись соперники из средней школы N1 г.Микашевичи и Дятловичской средней школы. Победу одержала команда Дятловичской средней школы.

Лучшими игроками в командах признаны Кулешова Кристина (Любачинская СШ), Мека Ксения (СШ N3 г.Лунинца), Волынчиц Ольга (Кожан-Городокская СШ), Морочковская Ксения (СШ N1 г.Микашевичи), Ходненко Александра (Дятловичская СШ). Лучшим игроком турнира стала Комар Лиана из чемпионского состава. Им вручены грамоты отдела по образованию. Команды-призёры подготовили Е.А. Ходненко, Н.В. Клевжиц и С.В.Лебедевская.