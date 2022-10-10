Кто угрожает Беларуси и как страна намерена себя защищать. Все подробности совещания у Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 октября собрал совещание по вопросам безопасности страны. Это стало продолжением разговора, начатого несколькими днями ранее в Центре стратегического управления, где в широком составе рассматривались соответствующие вопросы,

«Как мы с вами и договаривались в Центре стратегического управления Министерства обороны, что мы соберемся и еще раз обсудим ваши предложения, касающиеся сферы нашей безопасности. Нам надо определить, что еще необходимо предпринять для укрепления безопасности нашего государства с учетом быстро меняющейся обстановки», — сказал Александр Лукашенко, начиная совещание.

АГРЕССИВНЫЕ ПЛАНЫ ЗАПАДА И ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ В УКРАИНЕ

Президент констатировал, что ситуация вокруг Беларуси остается напряженной. «Тем более на Западе насаждается мнение о том, что белорусская армия вступит в специальную военную операцию на территории Украины непосредственно, — отметил глава государства. — Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии против нашей страны вплоть до нанесения ядерного удара».

По словам Александра Лукашенко, для Беларуси это не новость, и о возможности такого развития событий белорусский лидер предупреждал давно. «Их цель сегодня не в том, чтобы мы не воевали на стороне России непосредственно в Украине, чтобы, не дай бог, ядерный удар не нанесли и прочее. Не это главное. Главная цель — она остается с давних времен — втянуть нас в войну и заодно разобраться с Россией и Беларусью», — сказал глава государства.

О предостережении «умалишенным» в Украине не лезть грязными руками в Беларусь

Александр Лукашенко заявил, что накануне белорусскую сторону по неофициальным каналам предупредили о нанесении ударов по Беларуси с территории Украины. «Как было заявлено: «Мы сделаем так, что это будет Крымский мост — 2». До меня была немедленно доведена эта информация. Мой ответ был прост: «Доведите президенту Украины и другим умалишенным, если там они еще есть, что Крымский мост им покажется цветочками, если только они прикоснутся своими грязными руками хоть к одному метру нашей территории», — подчеркнул белорусский лидер.

«Это ваша функция, считайте это приказом для вас», — обратился глава государства к военным и силовикам.

«В Украине сегодня не просто обсуждается, а планируется нанесение ударов по территории Беларуси. Конечно, украинцам это абсолютно не нужно. Ну, зачем им еще открывать второй фронт на наших южных границах, у них — на северных? Ну, зачем? Это же безумство с точки зрения военных. Но тем не менее процесс пошел. Их толкают хозяева к развязыванию войны против Беларуси для того, чтобы нас туда втянуть. Чтобы разобраться заодно с Россией и Беларусью», — сказал Александр Лукашенко.

В обеих странах об этом давно знают. Более того, об этих планах глава белорусского государства неоднократно предупреждал и сограждан, и мировую общественность. «Мы это видели, знали, мы создавали батальонно-тактические группы, мы отрабатывали защиту южных рубежей, что делаем и сейчас. Там на постоянной основе дежурят наши Вооруженные Силы», — отметил Президент.

Он подчеркнул, что последние события на Крымском мосту говорят о значительном повышении уровня террористической угрозы. «Я еще раз повторяю: головокружение от успехов. Они готовы сейчас воевать со всеми», — добавил Александр Лукашенко.

Об угрозе ядерного оружия в Польше и перевооружении ее армии

Президент обратил внимание, что Польша «ну просто трепещет» — просит американцев, чтобы они немедленно завезли ядерное оружие и разместили в Польше. В том числе и с ядерных арсеналов в Германии.

«Мы недавно констатировали, что поляки, защищая границу с Беларусью, привлекали вооруженные силы. Потом они вооруженные силы от границы отвели. Частично. Но показали нам, что они уходят. Ничего подобного. Они отвели до сотни километров войска от границы, насыщают их оружием натовских образцов. Все советское и что у них польское сплавили в Украину — утилизировали. А перевооружаются самым современным оружием. И что такое обратно подойти к границе Беларуси? Полночи — и они будут там. Мы это видим. Поэтому это нас не должно успокаивать. Если нужно, в момент «Ч», как военные говорят, они перебросят свои войска в течение двух-трех часов снова на границу», — обратил внимание глава государства.

О попытке силового решения вопроса в отношении Беларуси

Соединенные Штаты и страны Евросоюза в складывающихся условиях заявляют, что будут легализовывать белорусских наших беглых. «Как политическую силу. Существенно нарастить поддержку деструктивных элементов планируют, обострить обстановку на западной границе вплоть до открытия второго фронта», — заметил Президент.

Александр Лукашенко напомнил о своей фразе, которую он произнес еще в начале специальной военной операции России в Украине, что Беларусь не позволит стрелять в спину русским. Речь как раз шла об обстановке вдоль западной границы. «Это образно было сказано. Но я тогда видел, что самое опасное направление — это западное. И если бы мы его оголили, мы бы уже сегодня стояли на пороге войны. Но мы оставили там вооруженные силы. Более того, мы укрепили западное направление» — сказал он.

Президент Беларуси считает все происходящие события последовательным продолжением давления на Беларусь. В 2020 году все начиналось с попытки организации цветной революции и блицкрига. Когда это не вышло, приступили ко второму этапу — экономическое удушение и информационное давление. Однако и это не дало желаемых результатов. «Что остается? Остается единственный способ — силовое решение вопроса — через диверсии, провокации, что приведет к дестабилизации обстановки в нашей стране. Это их планы. А затем, если получится, навязать военные действия. Это весьма актуально на современном этапе», — отметил белорусский лидер.

В этом плане в Польше, Литве, Украине была начата подготовка боевиков из числа белорусских радикалов для проведения диверсий, терактов и организации военного мятежа в Беларуси. И это приобретает уровень непосредственной угрозы.

«А учитывая желание руководства Польши побряцать даже ядерным оружием, то это уже не угроза. Это опасность обороноспособности нашей страны», — подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко заявил, что несколько дней тому назад КГБ было поручено провести необходимые мероприятия контртеррористического характера. «Сегодня послушаем, как это поручение выполняется. Учитывая все эти факторы, в целом складывающуюся обстановку, нам необходимо иметь варианты противодействия. В том числе и военные. Чтобы своевременно выявить и локализовать угрозы, а в случае необходимости адекватно ответить на любые военные проявления против Беларуси», — подчеркнул белорусский лидер.

ХОЧЕШЬ МИРА — ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ

Беларусь никому не угрожает и не хочет войны, но в нынешних условиях просто вынуждена держать порох сухим и адекватно реагировать на возникающие угрозы. Не только самостоятельно, но и в рамках союзных договоренностей с Россией.

«Не нагнетая обстановку, хочу, чтобы вы понимали: если хочешь мира, нужно готовиться к войне. Всегда. Всю жизнь. А все хорошее — это будет хорошо. Поэтому, чтобы не допустить всяких столкновений и проявлений, мы, люди военные, должны иметь заблаговременно планы противодействия разного рода мерзавцам, которые пытаются нас втянуть в драку. Мы не должны им позволить втянуть нас в войну. Это наша главная задача. Не должно быть войны на территории Беларуси. И мы, военные, должны принять все меры, чтобы ее не было», — заявил глава государства.

О договоренности с Путиным и переброске в Беларусь российских военных

Александр Лукашенко напомнил, что в Санкт-Петербурге после неформального саммита СНГ у него состоялась встреча один на один с Президентом России Владимиром Путиным. «В связи с обострением на западных границах Союзного государства мы договорились о развертывании региональной группировки Российской Федерации и Республики Беларусь. Это все по нашим документам. Если уровень угрозы достигает нынешнего уровня, как сейчас, мы начинаем задействовать группировку Союзного государства. Основа (я всегда об этом говорил) этой группировки — армия, Вооруженные Силы Республики Беларусь. Должен вас информировать, что формирование этой группировки началось. Оно идет уже, по-моему, в течение двух дней. Отдано было мое распоряжение, чтобы мы приступили к формированию этой группировки», — заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко также отметил, что России сейчас не до этого конфликта. «Еще не хватало второго конфликта. Вы знаете, что у них хватает проблем. Поэтому вы не рассчитывайте на большую численность Вооруженных сил Российской Федерации. Но это будет не одна тысяча человек», — сказал он.

«И будьте готовы в ближайшее время принять этих людей и разместить там, где нужно, по нашему плану. Без перебора, без нагнетания ситуации и обстановки», — поручил Александр Лукашенко министру обороны.

О том, как вести себя людям в складывающейся обстановке

Президент дал совет согражданам: «Уже люди нутром почуяли: «Что-то там неладное, напряжение и прочее». — А что делать, а как делать? Еще раз повторяю: каждому на своем месте заниматься своим делом».

«Ситуация сегодня не настолько обостренная, чтобы мы уже начали что-то делать. Для этого есть военные, которые продемонстрируют на этом этапе свою решимость защищать свою страну. И тогда ни один мерзавец сюда не сунется», — уверен белорусский лидер.

Он напомнил, что еще по итогам недавнего совещания в Центре стратегического управления поручал проинформировать население, военных, журналистов, госслужащих о ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. «В противном случае будет как в 2020 году: мы тут все знаем, вроде понимаем, а народ этого не знает. Надо проинформировать. Знаю, что несколько таких информационных совещаний прошло», — отметил Александр Лукашенко.

«Сегодня мы с госсекретарем (Совета безопасности. — Прим. БЕЛТА) договорились, что, не упрощаясь, мы проведем информирование всего населения нашей Беларуси, особенно крупных предприятий, на самом высоком уровне», — добавил белорусский лидер.

О достойном ответе любому противнику

Президент заявил, что поручил Минобороны и Комитету госбезопасности проработать возможный комплекс мер по контролю за ситуацией и реагированию на нее. «Но еще раз предупреждаю вас: мы достойно ответим любому противнику. Мы к этому готовились не один десяток лет. Если надо будет, мы ответим. Не дай бог, конечно», — сказал глава государства.

В этом плане он особо обратил внимание на роль разведки, ответственных военных и гражданских лиц, которые не должны что-либо прозевать в развитии обстановки. «Мы должны знать все, что происходит возле наших границ», — подчеркнул Александр Лукашенко.

ТОЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ И КОНЦЕПЦИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Кроме вопросов обеспечения военной безопасности государства, Президент на совещании обратился и к теме экономической, социальной безопасности, которые не менее важны для стабильного развития общества и страны. Особое внимание — вопросам справедливости, будь то в ценообразовании или в распределении социальных благ.

«Главная цель совещания по ценам и подобных совещаний — мы должны снять точки напряжения и недовольства людей. Мы видим по социологическим опросам, что рост цен, инфляция в стране — уже на втором месте (среди вопросов, которые беспокоят людей. — Прим. БЕЛТА)», — заявил белорусский лидер.

«В основе нашей политики лежала концепция справедливости. Мы ее будем придерживаться и дальше», — заверил Президент.

О моратории на рост цен

Александр Лукашенко коснулся темы роста цен, которая на прошлой неделе подробно обсуждалась с участием представителей экономического блока правительства. Тогда же Президент распорядился ввести с 6 октября запрет на рост цен и поручил рабочей группе во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой предложить необходимые меры по контролю над ценообразованием. Была подписана соответствующая директива главы государства.

«Хочу, чтобы вы понимали. Как тут некоторые начинают выть и стонать, особенно из-за рубежа… Главное — не запрет на рост цен. Не запрет. Читайте директиву. Главное — это выработка системы контроля за ценообразованием. А до выработки этой системы (это всего лишь несколько дней), да, цены расти не должны», — сказал Александр Лукашенко.

Он отметил, что в эти дни депутаты, профсоюзы, КГК и все, кому было поручено, контролировали исполнение поручения Президента о запрете роста цен. «Только в некоторых из тысяч проверенных объектов, только в десятке обнаружили небольшой рост цен. По всем фактам возбуждены уголовные дела», — заявил Александр Лукашенко.

Что касается закупки импортных товаров, то здесь государство намерено строго контролировать ход ценообразования, подчеркнул Президент. «Мы будем проверять, откуда здесь в 5-10 раз выросли цены. Если это обоснованно, господь с вами. Если нет — считать мы хорошо умеем — отвечать будете по Уголовному кодексу», — предупредил белорусский лидер.

О его «величестве» рынке, который больше не диктует цены

Глава государства подчеркнул, что одним из важных итогов контроля над ценообразованием должна стать персонализация ответственности за рост цен. И отвечать за это будут министры, в ведении которых производство товаров, и губернаторы, так как они курируют функционирование торговых объектов.

«Если мы боимся, что наступит какой-то дефицит из-за того, что мы зажали цены по некоторым группам товаров, тут губернаторы и министры примут соответствующее решение. Но они за это будут отвечать», — обратил внимание белорусский лидер. По его словам, сейчас за это практически никто не отвечает. «Отвечает его величество рынок, — иронично заметил Президент. — Но что такое рынок, мы уже знаем. Нас все время толкали в бездну рыночных отношений, то есть вэрхал, бардак и прочая неразбериха».

При этом, как заметил Александр Лукашенко, сами рыночники, когда им выгодно или они хотят выйти из-под пресса общественного давления, готовы даже не регулировать, а диктовать цены не на свои, а на чужие товары. Один из последних примеров — стремление Запада установить цены на нефть, газ, поставляемые из России. «Боюсь, что сюда еще включат сейчас Саудовскую Аравию. Уже в Америке и их определили виновными за рост цен (на энергоносители. — Прим. БЕЛТА)», — заметил глава государства.

Он подчеркнул, что давно знал о таких «особенностях» рыночной экономики, однако в Беларуси многие специалисты поддались и поддерживали рыночное ценообразование. «Рыночное ценообразование — нигде его нет, не было и не будет», — убежден белорусский лидер.

«Еще раз подчеркиваю, обращая внимание на ценообразование: это источник недовольства людей. Этих источников быть не должно», — заявил Александр Лукашенко.

Об устранении посредничества

В процессе формирования цены на тот или иной товар есть отдельное звено, при участии которого стоимость может взлетать в разы. Речь о посредниках. С ними глава государства потребовал разобраться жестко: «Еще раз подчеркиваю: всякие посредники на белорусскую продукцию должны быть убраны. Работа должна быть только напрямую. И в этом будет солидная экономия». Президент упомянул МТЗ, МАЗ, БЕЛАЗ и другие предприятия, которые используют посредников для поставок своей продукции на экспорт, исходя из следующей логики: «Знаете, я свой трактор скинул какому-то лицу, который, может быть, еще и взятки дает руководству тех или иных предприятий, а они — эти дилеры — там продадут».

«Мы видели, к чему приводило такое дилерство. Поэтому сразу советую всем руководителям предприятий (и крупных, и мелких, и средних, и частных, и государственных): дилерами должны быть вы сами, свою продукцию на рынках вы должны продавать сами, — потребовал Александр Лукашенко. — Ну, если вы там кому-то из частников позволите продавать, пусть министр утвердит это решение».

О тунеядцах

С вопросами справедливости связана и еще одна проблема, на которую указывают люди и по которой ждут решения от властей. Неработающие граждане, или попросту тунеядцы, пользуются многими социальными благами наравне с теми, кто трудится. И такой подход сложно назвать справедливым. По данной проблеме, также на совещании с экономическим блоком правительства, высказывался председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

Глава государства обратил внимание на проблему и пообещал принять соответствующие меры: «Мы сейчас вырабатываем меры — что делать с ними. Правильно сказал председатель профсоюзов Михаил Сергеевич Орда: несколько тысяч не работают, а социальные услуги, в том числе образования и особенно здравоохранения, они получают так, как все. Это справедливо? Несправедливо».

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