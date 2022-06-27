Кто ухаживает за кладбищами фашистов в Беларуси? (видео)

Сегодня в Беларуси находятся два кладбища солдат Верхмахта. Под Бобруйском и под Берёзой. На каждом – более 30 тысяч останков, которые были найдены в независимой Беларуси и подняты из-под земли 52-м поисковым батальоном Вооружённых сил Беларуси.

Мы не чтим. Но мы позволили работать Народному союзу Германии. И выделили земли на то, чтобы провели воинские захоронения. Тех, кто устраивал неимоверные зверства.

Сейчас на этих кладбищах – тишь да гладь. Хотя журналистское сообщество (а конкретно, авторы газетных изданий страны) недавно всколыхнулось мыслью: может, останки – товарным составом обратно в Германию?.. Весной наш корреспондент Лидия Заблоцкая пообщалась с ветеранами, поисковиками и представителями власти. И, конечно, побывала на немецких кладбищах. Этот репортаж о проверенной истине — «кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет».